Zbrojní boom oživuje evropská města. Obyvatelé však nadšení často nesdílejí

Město Barrow-in-Furness v Cumbrii patřilo po dlouhá desetiletí k nejvýznamnějším loďařským centrům celého Spojeného království. Po skončení studené války však přišel útlum zakázek, místní průmysl začal upadat a město se postupně zařadilo mezi nejchudší oblasti Velké Británie. Dnes se sem po letech vracejí miliardové investice a průmyslová výroba opět roste. Místní ale z nynějšího zbrojního boomu nejsou zdaleka tak nadšení, jak by se mohlo zdát, píše The Wall Street Journal.
Město zažívá boom díky výrobě jaderných ponorek. Britská vláda totiž společnosti BAE Systems zadala zakázku v hodnotě 4 miliard liber (asi 11 miliard korun) na výrobu až dvanácti útočných jaderných ponorek nové generace v rámci bezpečnostního paktu AUKUS mezi Velkou Británií, Spojenými státy a Austrálií. Firma díky kontraktu vytvořila přibližně pět tisíc nových pracovních míst a v současnosti v Barrow zaměstnává kolem 14 tisíc lidí.
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Premiér Keir Starmer mluví o Barrow-in-Furness jako o vzorovém příkladu toho, jak mohou vojenské investice nastartovat regionální ekonomiku. Význam města pro britskou obranu ocenil i král Karel III., který místnímu přístavu udělil královský status. Mnozí obyvatelé však tvrdí, že za miliardovými investicemi se skrývají i problémy, které politici příliš nezmiňují.
Chybějí zdravotní sestry i automechanici
Společnost BAE Systems totiž přetahuje pracovníky z jiných profesí a město se tak potýká s nedostatkem zdravotních sester, automechaniků, instruktorů v autoškolách i řemeslníků. Na některé služby se podle místních čeká týdny. „Máme zbraně hromadného ničení, ale nemáme zedníky,“ poznamenal pro The Wall Street Journal jeden z obyvatel britského města.
Dalším důsledkem zbrojního boomu v britském městě je prudký růst cen nemovitostí. Příliv nových zaměstnanců zvýšil poptávku po bydlení natolik, že se některé rodinné domy přestavují na nájemní ubytování. Pro část místních obyvatel se tak vlastní bydlení stává méně dostupným. „Město se buduje i ničí zároveň,“ tvrdí barman z místního podniku David Richards.
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Ekonomové přesto upozorňují, že obranný průmysl vytváří kvalifikovaná a nadprůměrně placená pracovní místa, jejichž ekonomický přínos se postupně promítá i do dalších odvětví. Podle nich tak mohou zbrojní investice podpořit rozvoj celého regionu. Otázkou však zůstává, zda se z nově vznikající prosperity podaří profitovat i těm skupinám obyvatel, které pomoc potřebují nejvíce.
Britská vláda si uvědomuje rizika spojená s jednostrannou závislostí na obranném průmyslu. Prostřednictvím programu Team Barrow proto investuje v přepočtu miliony liber do rozvoje místní infrastruktury a podpory dalších odvětví ekonomiky. Cílem je zajistit, aby budoucnost města nestála pouze na vojenských zakázkách.
Trable v Bergeraku
Podobné důsledky zbrojního boomu ale nejsou patrné jen ve Velké Británii. S obdobnými problémy se potýkají i další evropská města, která se stala součástí rychle rostoucího obranného průmyslu. Příkladem je francouzský Bergerac, středověké město proslulé především vinařstvím.
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Po desetiletích průmyslového útlumu zde po ruské invazi na Ukrajinu znovu ožila výroba střelného prachu, která měla přinést nová pracovní místa a nastartovat místní ekonomiku.
V Bergeraku investovala společnost Eurenco do obnovení výroby střelného prachu přibližně 200 milionů eur (asi 4,8 miliard korun). Díky tomu vzrostl počet zaměstnanců z původních 200 na 600 a tržby firmy se během několika let ztrojnásobily na 580 milionů eur (asi 14 miliard korun).
Ani zde však obyvatelé příliš nejásají. Podle místních představitelů však zbrojní boom zatím nepřináší očekávané plusy celému regionu. Velká část nových zaměstnanců totiž do Bergeraku dojíždí z jiných oblastí Francie a řada pracovních pozic vyžaduje specializované technické vzdělání, jímž místní uchazeči často nedisponují, uzavírá The Wall Street Journal.