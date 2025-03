USA s Evropou na Rusko s Čínou ve výrobě zbraní nestačí, varoval Rutte

Plánovaná cla Donalda Trumpa na indický dovoz mohou vážně ohrozit dostupnost léků ve Spojených státech. Indie je totiž klíčovým dodavatelem generických léků a bez dohody mezi oběma zeměmi by mohlo...

Další kolo celní války se začalo odehrávat mezi sudy s pálenkou a láhvemi šampaňského. Poté, co Evropa oznámila záměr uvalit od prvního dubna padesátiprocentní clo na americkou whiskey, zareagoval na...

Už žádné krájení, žádné překrajování plátků, šunku stačí vložit do rohlíku a je hotovo. Přesně to slibuje nový masný výrobek, který na českém trhu nabízí řetězec Lidl. Šunka na rohlík prodávaná pod...

Vstup Ukrajiny do EU? Zemědělci z ostatních států by přišli o velkou část dotací

Premium

Ukrajina by při stávajícím tempu reforem mohla vstoupit do Evropské unie již před rokem 2030, uvedla nedávno předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pokud by k tomu ale došlo, znamenalo...