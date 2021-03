Prodej zbraní po deseti letech stagnuje, nižší export hlásí Rusko i Čína

Mezinárodní objem dodávek větších zbraní v období let 2016 až 2020 stagnoval a ukončil tak růst, který trval více než deset let. Spojené státy, Francie a Německo, což jsou tři z největších vývozců, objem dodávek zvýšily, vývoz z Ruska a Číny se naopak snížil. Ve své zprávě to uvedl Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).