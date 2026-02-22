USA jsou pro zbrojařské firmy tím největším trhem na světě. Proto není divu, že o expanzi sem momentálně usiluje i Beretta. Vedení firmy před časem získalo desetiprocentní podíl v americkém výrobci zbraní Sturm, Ruger & Co. a věří, že i tento krok pomůže italskému gigantovi k tomu, aby v USA uspěl, píše The Wall Street Journal.
Poslední roky jsou pro zbrojní průmysl po celém světě velmi vítané. I proto mnoho evropských firem z oboru expanduje do USA. Nyní se k podobnému kroku odhodlala také Beretta. „Podnikání ve Spojených státech je pro nás obrovskou příležitostí,“ tvrdí generální ředitel Beretta Holding, kterým je Pietro Gussalli Beretta.
Získání desetiprocentního podílu v americkém výrobci Sturm, Ruger & Co. je součástí širší firemní strategie. Italský gigant ale dodává, že klíčem k úspěchu bude i trpělivost. Skokové prodeje v prodeji zbraní na americkém trhu totiž Beretta neočekává a půjde spíše o běh na dlouhou trať.
V USA panuje obrovská konkurence
Expanze do USA je však pro Berettu logická. Data totiž ukazují, že v roce 2023 se v USA prodalo více než 13,5 milionů pistolí, brokovnic a pušek. Italský rodinný podnik ale musí myslet na to, že americký zbrojní trh je až extrémně konkurenční. Působí na něm i výrobci jako Colt, Glock či SIG Sauer.
Společnost Beretta již své zbraně do USA v minulosti vyvážela a má tedy na co navazovat. Mezi lety 1985 až 2021 měla i několik zakázek přímo od americké armády. O ty ale nyní přišla, a proto se pokusí svými zbraněmi zaujmout přímo americké spotřebitele.
S podobnými expanzemi má italský gigant dlouholeté zkušenosti. Není divu, když se historie značky Beretta začala psát už v roce 1526. Tehdy obchodník jménem Bartolomeo Beretta prodal svých prvních 185 hlavní do Benátek. Následně firma začala své zbraně dodávat i italské armádě, a dokonce také Napoleonovi. Dnes zásobuje v podstatě celý globální trh.
Tržby Beretty rostou
Do portfolia společnosti momentálně patří až 20 různých značek. Mezi ně se řadí mimo jiné také britský výrobce luxusních brokovnic Holland & Holland nebo firma Steiner, která v Ohiu vyrábí puškohledy. V roce 2022 pak Beretta koupila také švýcarského výrobce munice RUAG Ammotec.
Tržby italského giganta se v roce 2024 vyšplhaly na 2 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 44 miliard korun. Přitom v roce 2021, tedy před vypuknutím ruské války na Ukrajině, byly zhruba jen poloviční.
Expanze do USA dává smysl i dalším. Už koncem roku 2023 se pro expanzi v USA rozhodla i česká společnost CSG, za kterou stojí miliardář Strnad. Tehdy průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group koupil od americké firmy Vista Outdoor její muniční divizi Sporting Products, jejíž součástí je řada značek a výrobců malorážové munice a jejích komponentů v USA.
V létě loňského roku pak společnost MSM North America, která patří do holdingu CSG, získala od americké armády zakázku na výstavbu továrny na plnění velkorážné munice. Hodnota zakázky činí až 632 milionů dolarů, v přepočtu tedy více než 13 miliard korun, uzavírá The Wall Street Journal.