Ceny ubytování v islandském hlavním městě Reykjavíku se na noc zatmění ve středu 12. srpna pohybovaly v průměru nad 1 000 dolarů – což je podle údajů společnosti Lighthouse nárůst o více než 140 procent proti stejnému datu v roce 2025, píše web Financial Times.
I poté, co španělský turistický průmysl zasáhly jedny z nejhorších lesních požárů za posledních třicet let, poptávka po ubytování v oblastech, kde bude zatmění úplné, prudce vzrostla. Ceny v severošpanělském městě A Coruña se rovněž více než zdvojnásobily, ceny v Bilbau a Santiagu de Compostela vzrostly o 59 procent, respektive o 31 procent.
Na Mallorce, kde bude zatmění při západu slunce viditelné nízko nad obzorem, se ceny ubytování zvýšily o pětinu. „Poptávka byla enormní a přicházela ze všech stran,“ uvedla Helga Maria Albertsdóttirová, výkonná ředitelka společnosti Sky Lagoon v Reykjavíku, kde budou její hosté sledovat zatmění přímo z geotermálních bazénů.
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Ryan Connolly, spoluzakladatel společnosti Hidden Iceland zabývající se luxusním cestovním ruchem, uvedl, že první rezervaci na zatmění přijal již v září 2024. „V březnu tohoto roku jsme musel začít odmítat další rezervace, neboť již panoval zmatek a v celé zemi bylo plno,“ uvedl.
Letecká společnost Icelandair přidala lety, aby uspokojila prudký nárůst poptávky, zejména ze Spojených států, a podle generálního ředitele Bogiho Nilse Bogasona bude létat na plnou kapacitu.
Konkurenční letecká společnost Delta rovněž přidala další lety z New Yorku do Reykjavíku. Zvýšil se také zájem o krátkodobé pronájmy na portálech jako Airbnb. Podle analytické společnosti AirDNA vzrostly ceny za pronájem islandských nemovitostí v pásmu úplného zatmění meziročně o 53,7 procenta.
Ve Španělsku, kde je nabídka nemovitostí mnohem větší, byl tento dopad sice menší, ale ceny v pásmu úplného zatmění přesto vzrostly v průměru o 15,8 procenta.
Pozor na požáry
Španělská vláda odhaduje, že zatmění zemi přinese 342 milionů eur (8,3 miliardy Kč) v dodatečných výdajích turistů a odláká cestovatele z oblíbených prázdninových destinací na jihu do zřídka navštěvovaných částí země ležících v pásmu úplného zatmění, například do vylidněného vnitrozemí.
V některých částech země však stále platí mimořádná omezení s cílem zabránit lesním požárům – v Aragonii je omezen provoz motorových vozidel a rozdělávání ohňů a ve Valencii se uzavřely některé přírodní parky. Španělské úřady proto varovaly před zvýšeným rizikem jejich vzniku. „Vegetace je mimořádně suchá a i ta nejmenší jiskra nebo neopatrnost by mohly vést k ničivým lesním požárům,“ uvedla podle deníku The Guardian ministryně životního prostředí Sara Aagesenová při návštěvě města Niebla na jihu země, kde nedávno vypukl poslední lesní požár.
Zatmění i z lodi
Nárůst zájmu turistů o astronomický jev se však neomezuje pouze na pevninu. Výletní lodní společnosti Princess Cruises anebo Virgin Voyages uvedly do prodeje již dávno vyprodané plavby za pozorováním zatmění u pobřeží Španělska a Islandu.
Turisté – zejména ti, kteří dali přednost Islandu před Španělskem – budou nyní už jen doufat v jasnou oblohu, neboť oblačnost může viditelnost zatmění drasticky snížit. Při husté oblačnosti se účinky zatmění omezí pouze na obecné ztmavnutí atmosféry.
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Albertsdóttirová ze společnosti Sky Lagoon uvedla, že předpověď pro Reykjavík je v současné době ideální, pouze s lehkou oblačností. Většina zákazníků společnosti Hidden Iceland bude zatmění sledovat z poloostrova Reykjanes po dni stráveném objevováním sopečné oblasti. „I v nejhorším případě – pokud by zatmění zakryly mraky – budou mít klienti k dispozici jiné aktivity, takže se výlet i tak vyplatí,“ uzavřel Ryan Connolly, spoluzakladatel společnosti Hidden Iceland podle webu Financial Times.