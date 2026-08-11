Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Zatmění jako byznys. Ceny ubytování v Evropě prudce stoupají před historickým úkazem

Jan Dvořák
  20:00

Ilustrační obrázek maximální fáze částečného zatmění Slunce 12. srpna 2026 nad Českem. | foto: Pavel Gabzdyl

Turisté z celého světa se hrnou na Island a do Španělska, aby byli svědky prvního úplného zatmění Slunce viditelného z kontinentální Evropy v tomto století. Ceny hotelů v některých městech na Islandu a ve Španělsku se více než zdvojnásobily. Španělské úřady varovaly před zvýšeným rizikem požárů, když se stovky tisíc lidí vydají do kopců a na pláže, aby si lépe prohlédli středeční jev.

Ceny ubytování v islandském hlavním městě Reykjavíku se na noc zatmění ve středu 12. srpna pohybovaly v průměru nad 1 000 dolarů – což je podle údajů společnosti Lighthouse nárůst o více než 140 procent proti stejnému datu v roce 2025, píše web Financial Times.

I poté, co španělský turistický průmysl zasáhly jedny z nejhorších lesních požárů za posledních třicet let, poptávka po ubytování v oblastech, kde bude zatmění úplné, prudce vzrostla. Ceny v severošpanělském městě A Coruña se rovněž více než zdvojnásobily, ceny v Bilbau a Santiagu de Compostela vzrostly o 59 procent, respektive o 31 procent.

Na Mallorce, kde bude zatmění při západu slunce viditelné nízko nad obzorem, se ceny ubytování zvýšily o pětinu. „Poptávka byla enormní a přicházela ze všech stran,“ uvedla Helga Maria Albertsdóttirová, výkonná ředitelka společnosti Sky Lagoon v Reykjavíku, kde budou její hosté sledovat zatmění přímo z geotermálních bazénů.

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

Ryan Connolly, spoluzakladatel společnosti Hidden Iceland zabývající se luxusním cestovním ruchem, uvedl, že první rezervaci na zatmění přijal již v září 2024. „V březnu tohoto roku jsme musel začít odmítat další rezervace, neboť již panoval zmatek a v celé zemi bylo plno,“ uvedl.

Letecká společnost Icelandair přidala lety, aby uspokojila prudký nárůst poptávky, zejména ze Spojených států, a podle generálního ředitele Bogiho Nilse Bogasona bude létat na plnou kapacitu.

Konkurenční letecká společnost Delta rovněž přidala další lety z New Yorku do Reykjavíku. Zvýšil se také zájem o krátkodobé pronájmy na portálech jako Airbnb. Podle analytické společnosti AirDNA vzrostly ceny za pronájem islandských nemovitostí v pásmu úplného zatmění meziročně o 53,7 procenta.

Ve Španělsku, kde je nabídka nemovitostí mnohem větší, byl tento dopad sice menší, ale ceny v pásmu úplného zatmění přesto vzrostly v průměru o 15,8 procenta.

Pozor na požáry

Španělská vláda odhaduje, že zatmění zemi přinese 342 milionů eur (8,3 miliardy Kč) v dodatečných výdajích turistů a odláká cestovatele z oblíbených prázdninových destinací na jihu do zřídka navštěvovaných částí země ležících v pásmu úplného zatmění, například do vylidněného vnitrozemí.

V některých částech země však stále platí mimořádná omezení s cílem zabránit lesním požárům – v Aragonii je omezen provoz motorových vozidel a rozdělávání ohňů a ve Valencii se uzavřely některé přírodní parky. Španělské úřady proto varovaly před zvýšeným rizikem jejich vzniku. „Vegetace je mimořádně suchá a i ta nejmenší jiskra nebo neopatrnost by mohly vést k ničivým lesním požárům,“ uvedla podle deníku The Guardian ministryně životního prostředí Sara Aagesenová při návštěvě města Niebla na jihu země, kde nedávno vypukl poslední lesní požár.

Zatmění i z lodi

Nárůst zájmu turistů o astronomický jev se však neomezuje pouze na pevninu. Výletní lodní společnosti Princess Cruises anebo Virgin Voyages uvedly do prodeje již dávno vyprodané plavby za pozorováním zatmění u pobřeží Španělska a Islandu.

Turisté – zejména ti, kteří dali přednost Islandu před Španělskem – budou nyní už jen doufat v jasnou oblohu, neboť oblačnost může viditelnost zatmění drasticky snížit. Při husté oblačnosti se účinky zatmění omezí pouze na obecné ztmavnutí atmosféry.

Kde sledovat zatmění Slunce na jižní Moravě? Přehled míst pro nejkrásnější fotky

Albertsdóttirová ze společnosti Sky Lagoon uvedla, že předpověď pro Reykjavík je v současné době ideální, pouze s lehkou oblačností. Většina zákazníků společnosti Hidden Iceland bude zatmění sledovat z poloostrova Reykjanes po dni stráveném objevováním sopečné oblasti. „I v nejhorším případě – pokud by zatmění zakryly mraky – budou mít klienti k dispozici jiné aktivity, takže se výlet i tak vyplatí,“ uzavřel Ryan Connolly, spoluzakladatel společnosti Hidden Iceland podle webu Financial Times.

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Americká výsledková sezona: divoká jízda BigTechu, farmaceutů i ropných gigantů

Premium
Ilustrační snímek

Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem...

12. srpna 2026

Poptávka firem se míjí s dovednostmi uchazečů. Dlouhodobě nezaměstnaných přibývá

ilustrační snímek

Přibývá lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadech práce. Pro ekonomiku to není dobrá zpráva. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím těžší jeho návrat na pracovní trh. Uchazeči mají často jiné dovednosti,...

12. srpna 2026

Zatmění jako byznys. Ceny ubytování v Evropě prudce stoupají před historickým úkazem

Ilustrační obrázek maximální fáze částečného zatmění Slunce 12. srpna 2026 nad...

Turisté z celého světa se hrnou na Island a do Španělska, aby byli svědky prvního úplného zatmění Slunce viditelného z kontinentální Evropy v tomto století. Ceny hotelů v některých městech na Islandu...

11. srpna 2026

Čísla ukázala, kde Češi shánějí granáty pro Ukrajinu. Zbrojní export vzrostl sedmkrát

Premium
Ukrajinští dělostřelci z 53. mechanizované brigády pálí na ruské pozice u...

Český obranný průmysl zažívá zlaté časy. Loni vyvezl materiál za 112,6 miliardy korun, o třiadvacet procent více než v roce předchozím. Většina míří na Ukrajinu, ale ani po případném příměří se...

11. srpna 2026  18:27

Extrémy sílí. Teplota moří a oceánů překonala dosavadní rekord z roku 2023

ilustrační snímek

Teplota vody v mořích a oceánech byla letos v červenci nejvyšší v historii měření. Mimo polární oblasti padl dosavadní rekord z roku 2023. Rekordní hodnoty vědci naměřili také v Evropě, a to...

11. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Válka s Íránem ukázala, jak silně je světový obchod se strategickými surovinami závislý na Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG....

11. srpna 2026  15:57

Jižní Korea má rekordní daňové příjmy, hlavním motorem je produkce čipů

ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt Jižní Koreje na obyvatele je na cestě k největšímu růstu za posledních pět let. Podle posledních odhadů se země přiblížila hranici 40 000 dolarů. Hlavním důvodem je globální boom...

11. srpna 2026  13:35

Cena ropy Brent překročila 90 dolarů za barel, slábnou naděje na mír s Íránem

ilustrační snímek

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu. Severomořský Brent překročil hranici 90 dolarů za barel a vrátil se tak na úrovně z konce července. Podle analytiků za růstem stojí slábnoucí naděje na brzké...

11. srpna 2026  12:01

Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny

Vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch (7. srpna 2026)

Jak přivést do supermarketu zákazníky, které televizní reklama neosloví? Proč Penny místo drahých vánočních reklam sází na festivaly, silikonová prsa nebo párek v rohlíku za 9,90 Kč? A proč podle...

11. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pátá vlna veder v Evropě ohrozí stav řek, dodávky elektřiny i úrodu, varují odborníci

Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem (3. srpna 2026)

Vlna vysokého tlaku v úterý vyžene teploty v severní Francii až k 40 °C, teploty v jižní Anglii by mohly dosáhnout hodnot kolem 35 °C. Počasí pravděpodobně zabrání mrakům nesoucím vlhkost v doplnění...

11. srpna 2026  11:11

Zemřel bývalý šéf České pošty Roman Knap, bylo mu 51 let

Roman Knap

Ve věku 51 let zemřel po těžké nemoci bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap, který podnik vedl v letech 2018 až 2023. O jeho úmrtí informoval portál novinky.cz, kterému jej potvrdil mluvčí...

11. srpna 2026  10:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.