Dětský kostým se svislými pruhy, ozdobným prošíváním, květinou na klopě a efektem obnošení. Obsahuje kardigan a šortky v šedo-modré barvě.
Tak popsala Zara halloweenský komplet inspirovaný oděvem titulního hrdiny Michaela Keatona v hororové komedii „Beetlejuice“ z roku 1988 a jejímu pokračování z roku 2024 „Beetlejuice Beetlejuice“.
Uživatelé sociálních sítí byli však jiného názoru.
Kostým vzbudil pozornost poté, co izraelský novinář Dov Gil-Har, aktivista Hen Mazzig a další sdíleli jeho fotografie na síti X. Mnozí ho začali přirovnávat k pruhovanému oděvu, který na sobě nosili vězni v nacistických koncentračních táborech. Dekorativní prvky jim navíc připomínaly kovový ostnatý drát.
„Nezaměnitelně připomínající uniformu vězně holocaustu,“ napsal na X Hen Mazzig. „Jak si mohlo tolik lidí neuvědomit, jak hluboce urážlivé to je?“ dodal.
Zara po vlně kritiky nakonec kontroverzní kostým stáhla. Na dotaz některých médií uvedla, že lituje nedorozumění, které mohl kostým způsobit, a že jej už neprodává.
Nejedná se přitom o první podobný přešlap. Značka v roce 2007 stáhla z prodeje kabelku, na které byla vyšitá svastika. Podle firmy šlo o symbol od indického dodavatele, který Zara při výběru produktu nezaregistrovala.
V roce 2014 byla síť nucena zveřejnit omluvu a stáhnout z polic dětskou košili s pruhy, na kterém byla vyobrazené žlutá hvězda, která až nápadně připomínala symbol diskriminace, vyloučení a zahanbování evropských Židů.
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Zara je španělská módní značka patřící pod skupinu Inditex, který je jeden z největších světových oděvních řetězců. Zahrnuje značky jako Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti či Stradivarius.
Zara je známá rychlým uváděním nových kolekcí a modelem tzv. fast fashion, který propojuje aktuální módní trendy s relativně dostupnými cenami. Dnes má tisíce prodejen po celém světě a patří k nejvýznamnějším globálním sítím obchodů s oděvy.