Rusové se chtějí napojit na elektrárnu v Záporoží. Už staví vedení, ukázaly snímky

Největší jaderné elektrárny v Evropě se Rusko zmocnilo na počátku války. Jeho blízkost k frontovým bojům vyvolávala četné obavy z možné jaderné katastrofy a odborníci varovali před jakýmkoli pokusem o opětovné spuštění elektrárny za současných podmínek.

Zpráva Greenpeace, na kterou upozornil deník The New York Times, obsahuje satelitní snímky, které ukazují, že Rusko od začátku února buduje více než 50 mil elektrického vedení a stožárů mezi okupovanými ukrajinskými městy Mariupol a Berďansk podél pobřeží Azovského moře.

Na základě umístění a směru prací Greenpeace vyvodilo, že cílem projektu je propojit nové elektrické vedení s velkou rozvodnou u Mariupolu, která je napojena na Záporožskou jadernou elektrárnu vzdálenou asi 140 mil západně.

Je to první fyzický důkaz

„Putinův plán na opětovné spuštění Záporožské jaderné elektrárny závisí na zajištění nových elektrických přenosových linek – toto je první fyzický důkaz těchto plánů,“ uvedl odborník na jadernou energetiku z ukrajinské buňky Greenpeace Shaun Burnie.

Přesné plány Moskvy zůstávají nejasné. Existují otázky, zda usiluje o provozování elektrárny v poválečné Ukrajině, nebo o provozování v době, kdy ještě probíhají boje. V obou případech by Rusko muselo vybudovat několik dalších vedení, aby připojilo elektrárnu v Záporoží k vlastní síti, což by byl časově náročný proces, poznamenávají odborníci.

Ukrajinská odbornice na jadernou energetiku Olga Kosharna v souvislosti s tím uvedla, že připojení elektrárny k vlastní síti je dlouhodobým cílem Moskvy a nijak se tím netají.

Bylo by to poprvé, kdy by se válčící země zmocnila jaderného zařízení jiné země a následně jej využila pro své vlastní energetické potřeby. A bylo by to v rozporu s nedávnými snahami Trumpovy administrativy jednat o osudu elektrárny v rámci možných mírových rozhovorů.