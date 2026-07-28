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Západ se předhání v přesunu výroby výbušnin domů. Uskutečnit to nebude snadné

Jan Dvořák
  12:03
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Polský premiér Donald Tusk si prohlíží výbušniny během návštěvy chemického závodu Nitro-Chem S.A. v Bydhošti v Polsku. Závod patří k nejvýznamnějším výrobcům výbušnin a střeliva v Polsku. (11. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Odvětví výroby výbušnin zažívá nebývalý rozmach. Vlády západních států momentálně uvolňují značné finanční prostředky s cílem přesunout produkci zpět domů. Členské státy NATO zahajují nejméně 24 nových projektů zaměřených na přesun výroby výbušnin a takzvaných hnacích látek zpět do vlastních zemí. Uskutečnit to ale nebude snadné, zní od zbrojařských odborníků.

Ruská invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety odhalila slabinu Západu v hromadné výrobě střeliva. Ačkoli se produkce dělostřeleckých granátů od té doby zvýšila, výrobci se stále spoléhají na omezené dodávky nebezpečných chemikálií vyráběných v globálním dodavatelském řetězci s mnoha slabými místy.

Výrobci výbušnin v Rusku a Číně čelí menším překážkám.

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