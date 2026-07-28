Odvětví výroby výbušnin zažívá nebývalý rozmach. Vlády západních států momentálně uvolňují značné finanční prostředky s cílem přesunout produkci zpět domů. Členské státy NATO zahajují nejméně 24 nových projektů zaměřených na přesun výroby výbušnin a takzvaných hnacích látek zpět do vlastních zemí. Uskutečnit to ale nebude snadné, zní od zbrojařských odborníků.
Ruská invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety odhalila slabinu Západu v hromadné výrobě střeliva. Ačkoli se produkce dělostřeleckých granátů od té doby zvýšila, výrobci se stále spoléhají na omezené dodávky nebezpečných chemikálií vyráběných v globálním dodavatelském řetězci s mnoha slabými místy.
Výrobci výbušnin v Rusku a Číně čelí menším překážkám.