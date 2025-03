Vozila prezidenty i celebrity. Ze slavné zaoceánské lodi se stane umělý útes

Společnost SS United States Conservancy, bývalý majitel a správce plavidla, zveřejnila ve středu na Instagramu fotografie, jak někdejší chlouba moří proplouvá kolem Palm Beach. Táhnou ji remorkéry, protože její lodní motory již nejsou funkční.

„Loď bude navždy symbolizovat sílu, inovace a odolnost našeho národa,“ řekla Susan Gibbsová, prezidentka organizace SS United States Conservancy a vnučka námořního architekta, který loď navrhl. „Na její historické cestě do nového domova jí přejeme dobrý vítr a příznivé moře,“ dodala.

Loď SS United States se minulou středu dočkala emotivního rozloučení s Filadelfií po měsících odkladů. Úředníci uvedli, že její cesta do Mobile v Alabamě bude trvat asi dva týdny. Zde však stráví ještě přibližně rok proto, aby se zbavila nebezpečných materiálů, píše portál Philly Voice.

Ve čtvrtek mluvčí floridského okresu Okaloosa, nového vlastníka lodi, uvedl, že plavidlo je v porovnání s plánem přesunu v předstihu, ale přesto pravděpodobně dorazí do Mobile přibližně v polovině týdne.

Cesta z Filadelfie do Mobile je dlouhá asi 1 800 námořních mil (3 300 km) a mapu její cesty lze sledovat na internetu. Očekává se, že loď po vplutí do Mexického zálivu dorazí přímo do Mobile, ale na tom, kdy dorazí, se budou podílet povětrnostní podmínky a mořské proudy.

Poslední plavbě přihlížejí ze břehu mnozí diváci. „Můj život je téměř u konce, je mi sedmdesát,“ řekl pro New York Times Garfield Harper. „Nutí mě to vzpomínat na dobu, kdy jsem byl dítě, když jsem tu loď viděl poprvé. Je to trochu smutné, ale chtěl jsem vidět, jak odplouvá.“

Z hladiny ke dnu

SS United States je největší plavidlo určené k přepravě osob, které kdy bylo ve Spojených státech postaveno, svoji délkou 303 metry měří dokonce o téměř 33 metrů více než Titanic. Loď postavili po druhé světové válce a ve své době díky mnoha technickým inovacím získala titul nejrychlejší zaoceánské lodi na transatlantických trasách.

LIVE: SS United States leaves Philadelphia :

📷AP pic.twitter.com/Pk4DtuoFt8 — Ships Of Legend (@ShipsOfLegend) February 19, 2025

Už při své panenské plavbě v roce 1952 vytvořila loď dlouhá téměř jako Chrysler Building transatlantický rychlostní rekord a stále ho drží. Při této plavbě loď zdolala Atlantik za tři dny, 10 hodin a 40 minut, čímž o 10 hodin překonala čas lodi RMS Queen Mary.

Loď se během své služby stala symbolem moderního amerického průmyslu, ale také uctívaným kulturním symbolem pro mocné, bohaté a slavné. Přepravovala přes Atlantik i monackou princeznu Grace Kellyovou nebo obraz Leondarda da Vinciho Mona Lisu.

Jedním z prezidentů, kteří cestovali na palubě této lodi během jejího provozu v 50. letech, byl Dwight D. Eisenhower. Předtím, než se stal prezidentem, cestoval na této lodi i John F. Kennedy.

Plavidlo bylo v provozu až do roku 1969, provoz linkové lodní dopravy však přestával být v šedesátých letech finančně udržitelný, a to i kvůli zavedení dostupné letecké dopravy mezi Evropou a Amerikou. Po svém vyřazení z pravidelných plaveb v 60. letech se loď stala ikonou americké námořní historie.

SS United States pak několikrát změnila majitele s různými plány. Sloužit měla jako plovoucí hotel nebo se chystala její přestavba na výletní loď nebo muzeum.

Od roku 1996 „dočasně“ kotvila u mola v jižní Filadelfii a správce plavidla ji udržoval, pořádal sbírky na další provoz a snažil se ji proměnit v národní kulturní památku nebo pro ni najít jiný důstojný účel. V posledním roce dokonce na lodi probíhaly intenzivní opravy.

SS United States being towed past Fort Lauderdale today pic.twitter.com/FoCexE5ADi — David Sloane (@vabeach10s) February 26, 2025

Mnohaleté snahy o zachování SS United States však selhaly a na podzim právní bitva mezi SS United States Conservancy a majitelem mola, kde loď kotvila, urychlila její prodej.

Okaloosa loď cíleně potopí a chce z ní vytvořit místo pro potápění a rybaření, kromě toho, že loď bude sloužit jako biotop pro mořské živočichy. Stane se z ní totiž největší uměle vytvořený útes na světě.