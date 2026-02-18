Zamrzlý Balt ničí ruský export, Moskva přesouvá ledoborce do Finského zálivu

  9:04
Nejvíce zamrzlé Baltské moře za posledních 15 let ohrožuje ruský export. Moskva je nucena přesouvat ledoborce z Arktidy do Finského zálivu. Ledové podmínky ve spojení s nedostatkem plavidel se zesíleným trupem komplikují export ropy, paliv a dalších produktů z oblasti, sdělilo agentuře Bloomberg pět lidí činných v tomto odvětví.
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)

foto: Reuters

Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře kolem mola v polských Sopotech. (14. února 2026)
Klíčové ruské přístavy Primorsk a Vysock stanovily, že běžné lodě musejí mít od pondělí individuální doprovod ledoborce, aby mohly v těchto přístavech zakotvit. Pokud led dále zesílí, hrozí podle správy přístavů zákaz vstupu všem plavidlům.

Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Zamrzlé Baltské moře v Gdyni v Polsku. (17. února 2026)
Finský záliv, přes nějž Rusko vyváží 40 procent námořního exportu ropy, je nyní z větší části pokryt ledem a ledová pokrývka se nadále rozšiřuje, uvedl hlavní meteorolog v Petrohradu Alexandr Kolesov. Podobný vývoj byl naposledy zaznamenán v únoru 2010 a 2011, uvedl v příspěvku na Telegramu.

Aby se s problémem vypořádalo, přesouvá Rusko do oblasti ledoborce Sibir a Murmansk z Arktidy. Ruská ledoborcová flotila ve Finském zálivu se tak zvýší na šest do konce tohoto měsíce.

Čekací doba pro lodě ve shromažďovacím bodě, odkud vyplouvají konvoje s ledoborci do ruských přístavů v Baltském moři, se zvýšila o pět až sedm dní, uvedl ředitel moskevského střediska Price Benchmark Center Roman Sokolov.

Baltské moře zamrzlo. Estonské ostrovy spojil místo trajektů ledový most

Není jisté, jak podmínky zatím ovlivňují obchod s ropou. V oblasti bylo k pondělí 23 tankerů, z nichž pouze tři dorazily minulý týden. Náklad ale ještě nenaložily, ukazují data agentury Bloomberg. Export ropy z Primorsku klesl na 490 000 barelů denně v první polovině února, což je pokles o třetinu oproti předchozímu roku a o 50 procent oproti stejnému období roku 2024.

Zamrznutí je další problém pro Rusko a jeho ropné firmy, které jsou již tak pod tlakem západních sankcí, silného rublu a snížených cen ropy. Ruské ropné dodávky klesly asi o 500 000 barelů denně z vrcholu před Vánoci. Také ropovodní dodávky do Maďarska a Slovenska byly zastaveny poté, co byla tlaková stanice na západní Ukrajině zasažena během ruských úderů.

Hladina Baltského moře je nejníže od začátku měření. Vědci mají vysvětlení

Asi 140 milionů barelů ropy je uloženo na tankerech. Lodě jsou nuceny podnikat dlouhé cesty s nákladem do Číny, neboť import ruské ropy přerušila Indie. Některé lodě stojí nečinně týdny. Množství ruské ropy uskladněné na tankerech vzrostlo asi o 60 procent od konce srpna.

Slevy vůči ropě Brent, které musí ruští exportéři nabízet, pokud chtějí svou ropu prodat, se zvýšily na asi 15 dolarů za barel, uvedla společnost Argus Media. Ještě v listopadu to byly přibližně tři dolary za barel.

Zamrzlý Balt ničí ruský export, Moskva přesouvá ledoborce do Finského zálivu

