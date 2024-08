I Rakousko zavádí zálohy na petky a plechovky. Stánkaři s buřty se ale bouří

„Automat na zálohované lahve vypadá zvenku úplně stejně jako dosud a obvykle bude na stejném místě. Musíme za ním však zřídit poměrně rozsáhlou infrastrukturu, abychom mohli nově přijímat zpět i zálohované jednorázové plastové lahve a plechovky,“ vysvětlil pro rakouskou televizní stanici ORF Stephan Kern, vedoucí projektu zálohování jednorázových lahví ve skupině supermarketů REWE.

V budoucnu budou jednorázové lahve a plechovky označeny zálohovým logem. Nápojový průmysl však může až do konce března 2025 plnit nápoje i do lahví a plechovek bez loga a maloobchodníci je mohou prodávat až do konce roku 2025.

Od ledna tedy mohou být lahve a plechovky se zálohou i bez ní na stejném regálu. „Pokud na ní bude zálohové logo, dostanu v automatu zálohu zpět, pokud na ní zálohové logo nebude, pak nabídneme řešení, abyste ji mohli zlikvidovat v obchodě a nemuseli ji znovu nosit domů,“ řekl Kern v rozhovoru pro ORF.

Důležité také je, že lahve a plechovky se nesmí zmačkat nebo sešlápnout, jinak je automat nepřijme. Stroj z nich musí nejprve přečíst čárový kód, teprve pak je sám slisuje.

Všechny potravinářské řetězce, včetně Sparu a Lidlu, v současné době investují miliony do přechodu na nový systém a do školení svých zaměstnanců. V budoucnu budou od záloh osvobozeny pouze jednorázové nádoby na mléko a míchané mléčné nápoje.

Zákon stanoví, že v budoucnu musí všechny obchody odebírat jednorázové obaly všech značek, i když je nemají ve svém sortimentu. To se týká i vídeňských stánků s klobásami, což vyvolává protesty jejich provozovatelů. Ti se tímto nařízením cítí ohroženi a vyzývají ministryni životního prostředí Leonore Gewesslerovou, aby udělala výjimku.

„Bez výjimek pro malé podniky z nové povinnosti zálohování hrozí mnoha z nich uzavření. Spolkové ministryni Leonore Gewesslerové zřejmě uniklo, že průměrný stánek s klobásami nemá ani deset metrů čtverečních. Kde to všechno máme skladovat? K záchraně těchto kulturních podniků jsou naléhavě zapotřebí výjimečná nařízení,“ říká René Kachlir ze Sdružení vídeňských stánků s uzeninami.

Kachlir argumentoval tím, že ve stáncích s klobásami není prostor pro skladování lahví a plechovek. „Většina stánků s klobásami nemá sklad, mají pouze prodejní místnost a je poměrně složité se s tím vypořádat,“ řekl Kachlir. I drobní stánkaři by totiž museli skladovat nesešlápnuté petky a plechovky v obřích pytlích, které podle Kachlira budou těžko vyvážet třeba ve dvě nebo ve tři ráno.

Sdružení stánkařů proto požaduje výjimku pro všechny stánky s uzeninami a další prodejní plochy menší než pětadvacet metrů čtverečních. Začátkem srpna předalo ministryni otevřený dopis.

Stánky s klobásami podle něj nejsou jen prodejními místy, ale i kulturními institucemi. „Přesto jsou naše výzvy jako malých restauratérů jednoduše ignorovány,“ popsal v dopise. „Tyto stánky jsou nezbytnou součástí vídeňské identity. Jejich existence je požadavkem na zálohování vážně ohrožena,“ uzavřel Kachlir v tiskovém prohlášení.

Zálohování se týká i České republiky. Zde by od poloviny roku 2025 Češi mohli začít vracet do obchodů nejen skleněné lahve, ale i ty plastové či plechovky. Stejně jako v Rakousku ale mnozí zálohování odmítají.

„Roky jsme se učili, že odpad patří do popelnice, a když vyneseme koš, jdeme si umýt ruce. Nyní budeme chtít, aby zákazníci chodili s odpadem do obchodů a pak si nakoupili potraviny,“ řekl již dříve Pavel Březina, předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu.