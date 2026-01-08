Podle společnosti je důvodem zavření provozu reorganizace celoevropské logistické sítě po loňském spojení s dalším online prodejcem About You, napsal Die Welt. Od akvizice tohoto konkurenta Zalando očekává, že vygeneruje až 100 milionů eur v provozním zisku ročně.
Pobočka v Erfurtu ukončí činnost na konci roku 2026. „Zalando nyní zahájí jednání s představiteli zaměstnanců o sladění zájmů a sociálním plánu, abychom dotčeným poskytli perspektivu,“ řekl mluvčí společnosti Christian Schmidt.
Logistické centrum v Erfurtu bylo v provozu od roku 2012 a je jediné této velikosti ve východním Německu. Zalando provozuje další logistická centra v Giessenu, Lahru a Mönchengladbachu.
Společnost také oznámila, že neobnoví smlouvy s externími provozovateli tří logistických lokalit v zahraničí, uvedl Bild. Zatím nespecifikovala, kterých se ukončení spolupráce dotkne. V současnosti jsou v provozu partnerská distribuční střediska v Polsku, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Itálii a Švédsku.