Češi slyší na slevy, budeme je na ně lovit dál, říká šéf Zalanda

Německý e-shop Zalando, který je „evropským Amazonem módy“, vzal loni český trh útokem. Za rok a půl zde dosáhl výsledků jako za šest let v Polsku a ­uvažuje o tom, že by v Česku otevřel kamenný outlet. Expandovat chce i v jiných oblastech, třeba prodejem kosmetiky.

Český online trh závratně roste, dle studie banky JP Morgan nejrychleji v Evropě. Ale je velmi konkurenční. Jak se vám tu daří?

Česká e-commerce roste rychlým tempem kolem dvaceti procent ročně. Jsme proto nadšeni pozitivními reakcemi českých zákazníků na naši nabídku. Podařilo se nám rychle dosáhnout dobrých výsledků. Konkrétní čísla o prodejích na jednotlivých trzích nezveřejňujeme, ale ve srovnání s úspěšným rozjezdem našeho byznysu v Polsku si Česko vede skvěle. To, co jsme zde zvládli za rok a půl, v Polsku trvalo šest let. Cílem Zalanda je dosáhnout do roku 2023/2024 pětiprocentního podílu na evropském trhu s módou. Předpokládáme, že Česko k tomu výrazně přispěje.

Co vás tady nejvíc zaskočilo?

Byli jsme mile překvapeni, jak dobře se naše móda na českém internetu prodává. To se potvrdilo i­ během letní kampaně, v jejímž rámci jsme nasadili plošné slevy ve výši 70­ procent. Během tří dnů o víkendu přišlo na 200 tisíc objednávek. Jedno procento české populace si na Zalandu zařídilo účet a objednalo nějaké módní kousky. To také dokazuje, jak moc Češi milují slevy.

Říkáte, že kampaň potvrdila potenciál trhu, ale museli jste ji zastavit a část lidí to nesla špatně.

Kampaň jsme stopli dříve, poptávka totiž překonala naše očekávání. Zpracování objednávek bylo obtížnější, protože jsme dosáhli svých limitů, zejména u přepravních kapacit a objemu objednávek pro naše interní logistické systémy. Docela jsme se zapotili.

Český trh má i další specifika, jedním z nich je dobírka.

Oblíbenost dobírky ve srovnání s ­platbou kreditní kartou je typickým znakem e-commerce trhů v ­rané fázi. Není to jen české specifikum, oblíbená je také třeba v Itálii. Je na nás, abychom přesvědčili lidi, že rizika vždy neseme my, a ne zákazník. S přibývající důvěrou pak dobírka ustupuje.

Jiným specifikem je, že Češi nakupují jindy než jiné národy. Na ostatních trzích máme nejvíce objednávek o víkendech a večer, ale Češi hodně nakupují v době oběda. To se nikde jinde neděje.

V současnosti doručujete českým zákazníkům zboží z německého skladu. Neplánujete si v tuzemsku nějaký postavit?

Naši síť napříč Evropou bude už brzy tvořit patnáct logistických center. Tato infrastruktura bude moci pokrýt až dvojnásobnou poptávku. Čeští zákazníci jsou nicméně velmi blízko logistických center v Polsku i­ Německu.

Jaké novinky v Česku chystáte?

Díky velkému potenciálu českého trhu plánujeme v příštím roce až dvou spustit více služeb. Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku startuje náš nákupní klub Zalando Lounge, který nabízí registrovaným členům exkluzivní prodejní kampaně až se 75procentními slevami.

Kromě toho v průběhu příštího roku uvedeme na trh novou kategorii Beauty, kterou v Německu prodáváme od loňska. Není to snadná kategorie, neboť je náročnější na logistiku. Jsme také spokojeni s výsledky našeho křížového prodeje (pozn. red. – k objednávce se zákazníkovi nabídne související zboží), díky němuž tři z ­pěti košíků s kosmetikou obsahují módní kousky. Proto chceme tuto kategorii rozšířit i do Česka.

Současně hledáme příležitosti pro mezinárodní expanzi s naší koncepcí prodejen, která už existuje v Německu.

Myslíte kamenné prodejny?

Zkoumáme možnosti otevření prvního kamenného obchodu v Česku, outletu s módou, kde bychom nabízeli zlevněné kolekce, které se neprodaly na internetu. Pro Čechy, kteří se orientují na slevy a ­rádi nakupují v kamenných obchodech, by to mohl být benefit.

Češi milují slevy, ale pro obchodníky to může být past, z níž není úniku. Nevnímáte to tak?

Zákazníkům především chceme zajistit pohodlný nákupní zážitek. Chceme jim ulehčit život v tom, že si nemusí chodit zboží zkoušet do obchodu, ale přineseme šatník přímo k nim domů. A jestliže se Češi orientují na slevy, hodláme jim v tom vyjít vstříc.

Prodej módy online bude asi vždy spojen s rizikem většího množství vratek. Jak se s tím chcete vypořádat a ­kolik se vám vrací objednávek?

Prodej módy online může fungovat jedině tehdy, když má zákazník možnost si věci vyzkoušet, a pokud se mu nelíbí, tak je bez problémů vrátit a objednat si něco jiného. Naše míra návratnosti na všech trzích je kolem 50 procent, v Česku je podíl trochu nižší. Na vyspělých trzích vidíme vyšší podíl vratek. Častým důvodem je nesprávná volba velikosti, a proto se zákazníkům snažíme pomoci s výběrem té správné. Máme na to tým 25 specialistů a zabýváme se i analýzou nákupních dat pomocí strojového učení.

Kolik produktů v e-shopu nabízíte a jak vám v byznysu pomáhají moderní technologie?

Náš sortiment čítá přes 450 tisíc položek, pokud započítáme různé styly a všechny možné variace. Nabízíme výrobky od více než dvou tisíc značek, z nichž některé jsou na českém trhu dostupné jen přes Zalando, například Topshop nebo­ Monki. Byznys nám usnadňují i­technologie, jako je umělá inteligence. Prostřednictvím naší platformy také prodáváme zboží z jiných obchodů a značek. Tyto produkty nevlastníme, partnerské značky se připojují k Zalandu v takzvaném „partnerském programu“, aby je mohly samy prodat a odeslat.

Představili jste strategii udržitelnosti se závazky, jako je konec obalů z jednorázového plastu do roku 2023, či generovat pětinu obratu e-shopu prodejem ekologických výrobků. Dosažení takových cílů je snazší, pokud máte dostatek vlastních značek. Chcete je posílit?

Vnímáme benefity privátních značek. Naše strategie se však spíše zaměřuje na umožnění a rozšíření nabídky partnerského programu.

Jaké má Zalando páky na výrobce oděvů? Jak třeba chcete textilku v Bangladéši donutit, aby se chovala ekologicky? A měníte kvůli své strategii dodavatele?

Transparentnost je základem našeho posuzování a hodnocení partnerů. Umožňuje nám udržitelně se rozvíjet dvěma způsoby. Prvním je transparentnost ve výrobním řetězci od materiálů až po konečný produkt a tím druhým jsou jasné informace pro zákazníky. Definujeme metody posuzování značek a partnerů, abychom byli schopni prosazovat naše standardy. Vyřazení značek, které se nechtějí angažovat, nám pomůže zvýšit laťku celkového sortimentu.