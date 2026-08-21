Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).
Novogotický zámek Strancally byl postaven kolem roku 1830 a v roce 2003 prošel rozsáhlou renovací. Nachází se zhruba 200 kilometrů od evropského ústředí společnosti Meta v Dublinu, píše agentura Reuters.
Zuckerberg a jeho rodina jsou podle mluvčího „nadšeni, že budou pokračovat v péči o tento historický dům, a těší se na čas strávený v Irsku“.
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Společnost Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci (AI), včetně různých chatovacích systémů.
V Irsku společnost Meta zaměstnává kolem 1500 lidí. Své evropské ústředí má v Irsku řada velkých amerických technologických podniků, a to zčásti kvůli příznivému daňovému systému této země, upozorňuje Reuters.