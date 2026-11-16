Americké banky hlásí problémy. Klienti se nedostanou k internetovým službám

Banka JPMorgan uvedla, že se potýká s „technickými problémy“. Klienti podle ní mají přístup ke svým účtům, zpracování některých transakcí však trvá déle než obvykle, napsala agentura Bloomberg. Dodala, že podle zdroje obeznámeného se situací není výpadek spojený s problémem v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Potíže klientů amerických bank přicházejí krátce po rozsáhlých výpadcích, které minulý týden postihly internetové služby americké softwarové společnosti Microsoft. Tyto výpadky pocítili například uživatelé elektronické pošty Outlook, komunikační služby Teams či asistenta Copilot využívajícího umělou inteligenci (AI), připomíná agentura AP.
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Výpadek služeb Microsoftu mohou pocítit i ti, kdo je nevyužívají