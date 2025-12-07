Zákaz spalovacích motorů se může zmírnit, Brusel chystá změny pravidel

  16:14
Evropská komise zvažuje, že už 16. prosince představí nový balík opatření na podporu automobilového průmyslu. Podle informací agentury Reuters má jeho součástí být i změkčení plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Opatření má reagovat na tlak výrobců i zpomalující trh.
Montážní linka v mladoboleslavské Škodě Auto. Ilustrační snímek

Montážní linka v mladoboleslavské Škodě Auto. Ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Brusel zatím plánoval oznámit balíček 10. prosince. Evropský komisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas ale na začátku tohoto týdne uvedl, že by komise tento krok mohla odložit na leden. Podle zdroje Reuters je ale nyní cílovým datem 16. prosinec, i když termín se může ještě změnit. Mluvčí EK se k novému termínu odmítl vyjádřit.

EK, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám.

Součástí dohody byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune z roku 2026 už na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně České republiky či Slovenska.

Evropští výrobci automobilů lobbují v Bruselu za větší flexibilitu v otázce zákazu spalovacích motorů. Požadují, aby byla tolerována paliva s neutrálními emisemi oxidu uhličitého a plug-in hybridy. Automobilové odvětví se snaží zvládnout nákladný přechod na elektromobily. Zároveň čelí konkurenci z Číny a clům, která mu snižují marže.

Šéf automobilové skupiny Stellantis John Elkann nedávno uvedl, že evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud EU nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost.

Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví.

