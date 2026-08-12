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Německo rozšiřuje sváteční výjimku pro kamiony. Přidalo se již 12 spolkových zemí

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  13:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už dvanáct ze šestnácti německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý český soused, spolková země Sasko, naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna, přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek.

Jako první zákaz pozastavily spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Dolní Sasko a Sársko, které leží na západě Německa. Jím protéká i Rýn, který je v Německu nejdůležitější řekou pro nákladní lodní dopravu. K první čtveřici se postupně připojily i další země; naposledy ve středu Berlín a Braniborsko. Čtyři spolkové země zatím zákaz nepozastavily a Sasko to výslovně odmítlo.

S nedostatkem vody se potýkají řeky po celém Německu, jsou mezi nimi největší toky Rýn, Dunaj či Labe. Pro říční dopravu je v Německu zásadní Rýn. V posledních týdnech jeho hladina dosahuje stále nových negativních rekordů. Například v Kolíně nad Rýnem řeka minulý týden dosáhla nejnižší úrovně od roku 1816. Ekonomové přitom varují, že nedostatek vody v německých řekách by mohl mít dopad na celé hospodářství.

Sedm německých zemí pozastavuje kvůli suchu zákaz kamionů v neděli a o svátcích

Nový německý ministr dopravy Steffen Bilger o situaci na německých řekách jednal už minulý týden se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců. Dnes má v plánu sejít se s ministry dopravy jednotlivých spolkových zemí.

Ne všem se pozastavení zákazu nedělní a sváteční jízdy kamionů zamlouvá. Opatření kritizovaly například ekologické organizace či odbory. Také spediční firmy upozornily, že se jedná o opatření, které nedokáže situaci výrazně zlepšit. Loď dokáže podle nich převézt až stonásobek toho, co uveze kamion.

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