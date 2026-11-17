Nejnovější průzkum ukázal, že počet nově zapsaných zahraničních studentů se letos propadl o 15 procent, což je číslo, které vedoucí pracovníky vysokých škol znepokojuje. Včetně stávajících studentů klesl podle průzkumu počet zahraničních studentů letos na podzim o 9 procent, což navazuje na loňský pokles o 3 procenta, píše americký web The New York Times.
Americké vysoké školy a univerzity přitom po dlouhá léta přitahovaly rostoucí počet zahraničních studentů. Ti často platili školné v plné výši a tak nepřímo dotovali školné pro domácí studenty. Tvrdý postup prezidenta Trumpa vůči imigrantům, který se dotkl i zahraničních studentů, spolu s nejasnou vízovou politikou a obchodní válkou s Čínou, jedním z hlavních zdrojů zahraničních studentů, tak vyvolaly obavy, že Spojené státy již nejsou místem, kde je pro ně radost studovat.
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Ted Mitchell, předseda Americké rady pro vzdělávání (American Council on Education), významné oborové organizace v oblasti vzdělávání, označil tento dvouletý pokles za pravděpodobně historický. Poznamenal, že zahraniční studenti představovali dosud rostoucí segment vysokoškolského vzdělávání. Jako znepokojivý signál označil především odchod zahraničních studentů, kteří již byli zapsáni ke studiu. „Jsou to mladí lidé, kteří již studium zahájili, ale stejně si řekli, že do USA se nevrátí,“ uvedl Mitchell.
Klesá i počet víz
Aby univerzity po celé zemi nahradily ušlé příjmy, snížily své rozpočty, zrušily studijní programy a propustily své zaměstnance. Univerzita v Severním Texasu uvedla, že ruší nebo slučuje přibližně 70 akademických programů. Jako důvod uvedla právě pokles počtu zahraničních studentů.
Pensylvánská státní univerzita rovněž částečně přičítá nedávná úsporná opatření poklesu počtu zahraničních studentů. A Bostonská univerzita, která v loňském roce propustila některé zaměstnance, uvedla, že pokles počtu zahraničních studentů přispívá k finančním tlakům. Údaje za podzim 2026, vycházející z průzkumu mezi více než 800 univerzitami, zveřejnil Institut mezinárodního vzdělávání.
Navzdory tomuto poklesu zůstaly Spojené státy i nadále nejoblíbenější destinací pro zahraniční studenty, přičemž v minulém školním roce jich bylo zapsáno více než milion.
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Analýza deníku New York Times založená na nejnovějších údajích o studentských vízech, které shromáždilo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti napříč všemi vzdělávacími institucemi, ukazuje, že tyto trendy zřejmě pokračují i v letošním roce. Podle analýzy amerického deníku klesl počet víz vydaných studentům usilujícím o magisterský titul meziročně o 15 procent. Počet víz vydaných studentům usilujícím o bakalářský titul byl letos v říjnu přibližně stejný jako loni.
Mnoho zahraničních studentů kdysi vnímalo americký vysokoškolský titul jako vstupenku do kariéry v amerických firmách. Někteří se však nyní obávají, že americký diplom již takovou záruku neposkytuje, jelikož Trumpova administrativa omezuje dlouhodobé pobyty a pracovní víza.
Elena Li, studentka Michiganské státní univerzity, uvedla, že mnoho jejích čínských přátel se rozhodlo do Spojených států na studium nejet, protože měli obavy, zda po absolvování studia získají víza k pobytu a práci. „Myslím, že hlavním důvodem jsou četné změny v imigrační politice,“ řekla studentka druhého ročníku z čínského Wu-si, která studuje řízení dodavatelského řetězce. Někteří studenti, jimž vypršela platnost víz, zůstávají v USA jen ze strachu, že pokud se vrátí domů, aby si víza obnovili, nebudou znovu vpuštěni, uvedla Scarlett Gengová, studentka druhého ročníku z Pekingu. „Chtějí jen dokončit studium,“ řekla.
Možnosti tu jsou
Vedoucí představitelé univerzit uvedli, že již důsledky této situace pociťují. Na Ohio State University sice celkový počet zapsaných studentů vzrostl, ale počet zahraničních studentů letos na podzim poklesl o 13 procent, přičemž počet studentů z Číny klesl dokonce o 20 procent.
Ravi V. Bellamkonda, rektor Ohio State University, informoval, že univerzita spoléhá na školné zahraničních studentů, aby mohla dotovat školné pro studenty ze státu Ohio. „Jde jak o finanční tlak, tak o důsledky širšího rozsahu,“ řekl Bellamkonda, který sám poprvé přijel do Spojených států jako zahraniční student z Indie, která je v současnosti největším zdrojem zahraničních studentů do Spojených států. „Ztráta těchto nadaných lidí, kteří by mohli zůstat v Evropě, Austrálii nebo někde jinde, má důsledky na ekonomiku i na celou zemi,“ dodal.
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Univerzita v Illinois v Urbana-Champaign, kampus známý jako oblíbená destinace především čínských studentů, uvedla, že se letos zapsalo o 9 procent méně čínských studentů.
Vedoucí představitelé univerzit uvedli, že důsledky této situace pociťují. Na Ohio State University sice celkový počet zapsaných studentů vzrostl, ale počet zahraničních studentů letos na podzim poklesl o 13 procent, přičemž počet studentů z Číny klesl dokonce o 20 procent.
Wojtek Chodzko-Zajko, děkan postgraduální fakulty na Illinoiské univerzitě, také před lety přišel do Spojených států jako zahraniční student z Anglie. „Myslím si, že zahraniční studenti zvažují jiné možnosti, a ty možnosti skutečně mají,“ uzavřel podle amerického portálu.