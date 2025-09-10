Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Jan Dvořák
Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh pro dálkové vytápění. Tento jednoduchý a nízkonákladový systém snižuje emise CO2 o 70 procent a nabízí škálovatelný model pro globální skladování energie.

V klidném městečku Pornainen nedaleko Helsinek byl uveden do provozu revoluční systém akumulace tepla, který představuje významný pokrok v oblasti skladování energie z obnovitelných zdrojů, píše portál WebProNews.

Kolosální písková baterie vyvinutá společností Polar Night Energy a instalovaná pro místní energetickou společnost Loviisan Lämpö využívá drcený mastkový kámen k akumulaci tepla vyrobeného z přebytečné větrné a solární energie.

V malém městečku Pornainen nedaleko Helsinek byl uveden do provozu revoluční systém akumulace tepla, který představuje významný pokrok v oblasti skladování energie z obnovitelných zdrojů, (9. září 2025)
Kolosální písková baterie vyvinutá společností Polar Night Energy a instalovaná pro místní energetickou společnost Loviisan Lämpö využívá drcený mastkový kámen k akumulaci tepla vyrobeného z přebytečné větrné a solární energie. (9. září 2025)
Systém může pojmout dostatek energie k vytápění domácností, kanceláří a dokonce i školy, čímž zajišťuje stabilní dodávky energie i při kolísavém výkonu obnovitelných zdrojů.(9. září 2025)
Pracovníci finské společnosti Polar Night Energy kompletují vnější plášť sila pískové baterie. (9. září 2025)
7 fotografií

Podle zpráv deníku The Independent může systém pojmout dostatek energie k vytápění domácností, kanceláří a dokonce i školy, čímž zajišťuje stabilní dodávky energie i při kolísavém výkonu obnovitelných zdrojů. „Hlavní výzvou pro rozsáhlé zavádění obnovitelných zdrojů energie je právě skladování energie,“ řekl pro portál Live Science Matteo Chiesa, profesor strojního a jaderného inženýrství na univerzitě v Abú Zabí.

Ve Finsku roste největší bateriové úložiště. Staví ho Švédi, hotové bude za rok

Baterie je vysoká 13 metrů a široká 15 metrů a je naplněna 2 000 tunami mastku, materiálu vybraného pro jeho vynikající tepelně izolační vlastnosti. Elektřina z obnovitelných zdrojů ohřívá odporové prvky uvnitř sila a zvyšuje teplotu písku na více než 600 stupňů Celsia. Toto akumulované teplo se poté přenáší potrubím do sítě dálkového vytápění, a tak nahrazuje dosavadní závislost města na dřevozpracujícím závodě.

Jak technologie funguje

Inženýři společnosti Polar Night Energy zdůrazňují, že síla systému spočívá v jeho jednoduchosti: nejsou potřeba žádné vzácné minerály ani složité chemikálie, pouze hojně dostupný materiál podobný písku a základní izolace. Baterie může uložit až 100 megawatthodin tepelné energie s výkonem 1 megawatt, což jí umožňuje dodávat teplo po týdny nebo dokonce měsíce a to bez významných ztrát.

Není to první pokus Finska v oblasti skladování energie pomocí písku. Menší prototyp pískové baterie v Tampere je v provozu již od roku 2022. Instalace v Pornainenu je však výrazně větší a jejím cílem je snížit emise uhlíku z místní topné sítě o téměř 70 procent ročně, což odpovídá úspoře 160 tun emisí CO2. „Ve Finsku se tento systém osvědčuje,“ řekl Chiesa a dodal, že existuje velký potenciál pro úspěch i jinde.

Mastek

je měkký minerál, chemicky hydratovaný křemičitan hořečnatý, který je na omak mastný a kluzký.

Používá se v kosmetice (pudry), ale i ve slévárenství, sklářství, stavebnictví nebo jako materiál na ohřívací kamna.

Ekonomika projektu je pro odborníky v oblasti energetiky velmi zajímavá. Díky použití levných materiálů a minimální údržbě jsou provozní náklady nízké. Odborníci zdůrazňují, že baterie řeší základní problém obnovitelných zdrojů energie: přerušovanost.

Ukládáním přebytečné energie ve formě tepla během špiček výroby zajišťuje spolehlivé zimní vytápění v drsném finském podnebí, kde poptávka po energii prudce stoupá.

Místní úředníci, včetně finské ministryně pro klima a životní prostředí Sari Multalaové, která zařízení slavnostně otevřela, jej považují za zcela nový model pro globální využití. Portál Helsinki Times uvedl, že systém by mohl inspirovat podobná řešení v jiných chladných regionech, kde by se mohl integrovat do stávající infrastruktury dálkového vytápění a urychlit tak dekarbonizaci.

Výzvy a vyhlídky do budoucna

Navzdory svému potenciálu čelí rozšiřování pískových baterií překážkám, jako jsou specifické technické požadavky daného místa a potřeba dostatku obnovitelných zdrojů. Jak vyplývá z analýzy dřívějších prototypů, klíčovou roli hraje účinnost přenosu tepla, ačkoli jednotka v Pornainen již překročila původní cíle s účinností přes 90 procent.

„V ideálním případě bychom měli navrhnout pórovitost pískové baterie tak, aby se vzduch mohl rovnoměrně distribuovat do všech pórů, aniž bychom byli závislí na drahých materiálech,“ vysvětlil Chiesa.

Za baterie i soláry platí příroda. Jak zelené technologie živí další klimatické krize

Pro průmyslové subjekty tento vývoj signalizuje posun směrem k tepelnému skladování jako doplňku lithium-iontových baterií, zejména pro aplikace v oblasti vytápění. S urychlováním globální energetické transformace by finská písková baterie mohla připravit cestu pro nákladově efektivní řešení dlouhodobého skladování, která nejsou závislá na vzácných zdrojích, uzavírá portál.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

V Praze a v okolí pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Své výrobky vyhazujeme dobrovolně do vzduchu, říká šéf zbrojovky TDV

Začínali se „starým železem“, s renovacemi zašlých a rezavých tanků a obrněných vozidel z předrevolučních dob. Uběhlo deset let a před pár týdny představili nejmodernější obrněné kolové bojové...

9. září 2025

Ambiente dnes zavřelo třicítku svých restaurací. Zaměstnanci dostali volno

Skupina podniků Ambiente v úterý 9. září slaví třicet let od svého vzniku. Toto jubileum si chtějí zaměstnanci řádně připomenout, jak informovali na svém webu. Všechny restaurace, kavárny, pekárny i...

9. září 2025  17:48

Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti

Slovenské ministerstvo financí navrhlo nový konsolidační balíček na ozdravení státních financí. Na prosazení 22 opatření v něm počítá s částkou 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Téměř polovinu...

9. září 2025  16:10

Maďarsko se odklání od ruského plynu. Nově nakupuje u Shellu, vydělá i Česko

Maďarsko se odklání od ruského plynu, s britskou energetickou společností Shell uzavřelo desetiletou smlouvu o dodávkách této suroviny. Dobrá zpráva je to i pro Česko, přes které plyn směrem na...

9. září 2025  15:43

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců...

9. září 2025  14:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Jaderná elektrárna Dukovany bude po tři týdny pod drobnohledem odborníků z osmi zemí. Prověrka Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) potrvá do 26. září. Závěrem bude hodnocení...

9. září 2025  12:14

Čína se nechová jako spojenec, pláčou Rusové. Obchod mezi zeměmi se propadá

Vývoj obchodu mezi Ruskem a Čínou na velké spojenectví těchto dvou zemí neukazuje. Pokles ve vzájemné výměně zboží, který začal počátkem roku, podle aktuálních dat totiž dále zrychluje.

9. září 2025  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.