V klidném městečku Pornainen nedaleko Helsinek byl uveden do provozu revoluční systém akumulace tepla, který představuje významný pokrok v oblasti skladování energie z obnovitelných zdrojů, píše portál WebProNews.
Kolosální písková baterie vyvinutá společností Polar Night Energy a instalovaná pro místní energetickou společnost Loviisan Lämpö využívá drcený mastkový kámen k akumulaci tepla vyrobeného z přebytečné větrné a solární energie.
Podle zpráv deníku The Independent může systém pojmout dostatek energie k vytápění domácností, kanceláří a dokonce i školy, čímž zajišťuje stabilní dodávky energie i při kolísavém výkonu obnovitelných zdrojů. „Hlavní výzvou pro rozsáhlé zavádění obnovitelných zdrojů energie je právě skladování energie,“ řekl pro portál Live Science Matteo Chiesa, profesor strojního a jaderného inženýrství na univerzitě v Abú Zabí.
Baterie je vysoká 13 metrů a široká 15 metrů a je naplněna 2 000 tunami mastku, materiálu vybraného pro jeho vynikající tepelně izolační vlastnosti. Elektřina z obnovitelných zdrojů ohřívá odporové prvky uvnitř sila a zvyšuje teplotu písku na více než 600 stupňů Celsia. Toto akumulované teplo se poté přenáší potrubím do sítě dálkového vytápění, a tak nahrazuje dosavadní závislost města na dřevozpracujícím závodě.
Jak technologie funguje
Inženýři společnosti Polar Night Energy zdůrazňují, že síla systému spočívá v jeho jednoduchosti: nejsou potřeba žádné vzácné minerály ani složité chemikálie, pouze hojně dostupný materiál podobný písku a základní izolace. Baterie může uložit až 100 megawatthodin tepelné energie s výkonem 1 megawatt, což jí umožňuje dodávat teplo po týdny nebo dokonce měsíce a to bez významných ztrát.
Není to první pokus Finska v oblasti skladování energie pomocí písku. Menší prototyp pískové baterie v Tampere je v provozu již od roku 2022. Instalace v Pornainenu je však výrazně větší a jejím cílem je snížit emise uhlíku z místní topné sítě o téměř 70 procent ročně, což odpovídá úspoře 160 tun emisí CO2. „Ve Finsku se tento systém osvědčuje,“ řekl Chiesa a dodal, že existuje velký potenciál pro úspěch i jinde.
Mastek
je měkký minerál, chemicky hydratovaný křemičitan hořečnatý, který je na omak mastný a kluzký.
Používá se v kosmetice (pudry), ale i ve slévárenství, sklářství, stavebnictví nebo jako materiál na ohřívací kamna.
Ekonomika projektu je pro odborníky v oblasti energetiky velmi zajímavá. Díky použití levných materiálů a minimální údržbě jsou provozní náklady nízké. Odborníci zdůrazňují, že baterie řeší základní problém obnovitelných zdrojů energie: přerušovanost.
Ukládáním přebytečné energie ve formě tepla během špiček výroby zajišťuje spolehlivé zimní vytápění v drsném finském podnebí, kde poptávka po energii prudce stoupá.
Místní úředníci, včetně finské ministryně pro klima a životní prostředí Sari Multalaové, která zařízení slavnostně otevřela, jej považují za zcela nový model pro globální využití. Portál Helsinki Times uvedl, že systém by mohl inspirovat podobná řešení v jiných chladných regionech, kde by se mohl integrovat do stávající infrastruktury dálkového vytápění a urychlit tak dekarbonizaci.
Výzvy a vyhlídky do budoucna
Navzdory svému potenciálu čelí rozšiřování pískových baterií překážkám, jako jsou specifické technické požadavky daného místa a potřeba dostatku obnovitelných zdrojů. Jak vyplývá z analýzy dřívějších prototypů, klíčovou roli hraje účinnost přenosu tepla, ačkoli jednotka v Pornainen již překročila původní cíle s účinností přes 90 procent.
„V ideálním případě bychom měli navrhnout pórovitost pískové baterie tak, aby se vzduch mohl rovnoměrně distribuovat do všech pórů, aniž bychom byli závislí na drahých materiálech,“ vysvětlil Chiesa.
Pro průmyslové subjekty tento vývoj signalizuje posun směrem k tepelnému skladování jako doplňku lithium-iontových baterií, zejména pro aplikace v oblasti vytápění. S urychlováním globální energetické transformace by finská písková baterie mohla připravit cestu pro nákladově efektivní řešení dlouhodobého skladování, která nejsou závislá na vzácných zdrojích, uzavírá portál.
