Prorazí záchody pro zhýčkané v Evropě? Japonci je chtějí vyrábět v Německu

„V Japonsku jsme v mnoha ohledech zhýčkaní. Jídlo, včas jezdící vlaky, zdvořilí lidé... Pro mne jsou ale tím asi nejlepší aspektem japonského života naše toalety,“ říká pro deník Deutsche Welle padesátiletý Francouz Eric Fior, provozovatel jazykové školy v druhém největším japonském městě Jokohama. Právě on s nadšením toalety od společnosti Toto používá.

Vypadá to, že podobnou zkušenost okusí brzy i další Evropané. Prezident společnosti Toto Noriaki Kiyota totiž na veletrhu v německém Frankfurtu v polovině března uvedl, že firma do budoucna počítá se silnějším zapojením na evropský trh. Do roku 2030 chce zvýšit zahraniční prodeje tak, aby tvořily více než 50 procent celkového firemního obratu.

Evropa se tak v této souvislosti má stát novou hlavní domovinou tohoto japonského výrobce. Nyní se speciální záchodové mísy vyrábějí kromě Japonska ještě v Indii, ale Kiyota uvažuje i o založení nového výrobního závodu v Německu.

„Naše toalety v Evropě již prodáváme, týká se to i Velké Británie a Švýcarska,“ uvedla pro deník Deutsche Welle Anja Giersiepenová, marketingová manažerka této společnosti pro Evropu. Výrobní firma by podle ní chtěla v Evropě do dalších let expandovat.

Vyhřívaná záchodová prkénka

Firma Toto je jedním z největších a nejznámějších japonských značkových výrobců koupelnových produktů, který se už několik desítek let snaží aplikovat do praxe nové technologie, jež mohou uživatelům zpříjemnit jejich každodenní potřeby. V minulosti přišla společnost na trh s prvními vyhřívanými záchodovými prkénky na světě, přičemž ty nejpokročilejší verze se umí přizpůsobovat okolní teplotě i denní době. Záchodové mísy Toto ale zároveň umožňují nastavit i sílu splachování nebo přehrávanou hudbu.

Pravděpodobně tím nejvíce inovativním prvkem je ale vynořující se rameno, které po zmáčknutí tlačítka promění záchodovou mísu v bidet. Na speciálním ovládacím panelu má zároveň každý možnost libovolně nastavit sílu proudu, teplotu i směr vody. Po dokončení procedury začne v případě volby foukat i teplý zvuk, který uživatelovy partie dostatečně vysuší.

Japonské toalety Toto v minulosti zaujaly i některé známé osobnosti. Americký herec Leonardo DiCaprio neváhal za toaletu značky Toto zaplatit 3 200 dolarů (asi 70 tisíc korun). Jeho záchodová místa je zároveň navíc vybavena i speciálními senzory, které automaticky zvednou záchodové víko ve chvíli, kdy se on nebo někdo z jeho blízkých k toaletě přiblíží.