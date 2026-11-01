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Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

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  9:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy USD (137,5 miliardy Kč) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Binance zároveň oznámila, že se podařilo zajistit prostředky na náhradu 90 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících deset procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle.

FBI uvedla, že za útokem stála severokorejská státem podporovaná skupina známá jako TraderTraitor. Vyšetřovatelé zaznamenali, že její členové převáděli odcizená aktiva na kryptoměnu ethereum. FBI dodala, že očekává další praní odcizených prostředků prostřednictvím souvisejících technologií.

Největší krádež kryptoměn? Burza zmrazila aktiva, mluví se o útoku z KLDR

O podezření, že za kybernetickým útokem stála KLDR, již dříve informovala společnost TRM Labs.

Spoluředitel společnosti Richard Teng v pátek uvedl, že útok byl složitý, útočníci při něm zneužili napadený notebook a škodlivý software, který měl mazat stopy po jejich činnosti a ztížit tak jejich odhalení a vyšetřování.

Binance zároveň v rámci pravidelného zveřejňování údajů o rezervách pořídila nový přehled aktiv držených na své platformě k půlnoci ze 30. na 31. října. Burza také uvedla, že počítá s obnovením výběrů kryptoměn v neděli 1. listopadu, jak již dříve avizovala.

Binance má 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.

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