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Za dvě zmrzliny 44 eur. Účtenka z cukrárny v centru Říma budí rozhořčení

Jan Dvořák
  10:44
Sociálními sítěmi koluje fotografie účtenky ze zmrzlinárny v centru Říma. Podle ní podnik naúčtoval za dezert americkým turistům přemrštěnou cenu. Poté, co svůj zážitek turisté sdíleli ve facebookové skupině Američanů v Itálii, mnoho dalších jim dalo za pravdu. S podobnými triky prodejců má v zahraničí trpké zkušenosti mnoho dalších turistů a nemusí jít pouze o Itálii.

Fontána Čtyř řek na Piazza Navona | foto: Barbora Buřínská, iDNES.cz

Američanka Nicole Annová a její partner ve středu navštívili oblíbené náměstí Piazza Navona v Římě. Pár zavítal do oblíbené zmrzlinárny Don Nino, kde si objednali dvě porce zmrzliny, z nichž každá měla obsahovat dva kopečky za cenu 12 eur, píše britský web Mailonline.

Dostali však dvě zmrzliny, každou se třemi kopečky za 12 eur, což vychází na čtyři eura za kopeček. Zmrzlinárna k tomu ale navíc připočítala příplatek šlehačku za další dvě eura, malou makronku za tři eura a malou trubičku cannolo za pět eur.

Celkem tak jedna porce vyšla na neuvěřitelných 22 eur. Turisté tak nakonec neochotně zaplatili účet ve výši 44 eur.

Ve facebookové skupině pro turisty v Itálii si žena z Floridy později postěžovala na past na turisty. „Byla to navíc nejhorší zmrzlina, jakou jsem kdy jedla,“ dodala. Že ji ošidili, si uvědomila až ve chvíli, když uviděla účtenku. Ceník cukrárny podle ní vzbuzoval dojem, že ozdoby jsou v ceně.

V komentářích na Facebooku ji mnoho mnoho turistů dalo za pravdu. Popsali totiž podobné zážitky i své rozčarování. „Je to samozřejmě podvod, ale zdá se, že v turistických oblastech je to běžná praxe,“ napsal jeden uživatel.

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„Ano, taky jsem tam byl a bylo to příšerné,“ popsal další Američan návštěvu stejné zmrzlinárny. Další uživatelé pak radí, že takovým místům je lepší se vyhnout. „Vždycky byste se měli držet pár ulic dál od těch nejvyhlášenějších turistických oblastí,“ poradila další žena.

Sem už nevkročíme

Oblíbená italská prázdninová destinace se dostala do středu pozornosti již dříve. Některým turistům v Římě například prodejci účtovali poplatek za umytí nádobí proto, že si při jídle dali zmrzlinu ze skleněné misky. Ale nejde zdaleka jen o Itálii. Dva turisté z Dolního Rakouska nedávno trávili dovolenou nedaleko Vídně a rozhodli zajít do cukrárny.

„Vypadalo to, že podnik je oblíbený, byla před ním obrovská fronta,“ říká Rakušan. Dvojice tak vešla do cukrárny, posadila se ke stolu a objednala si každý ledovou kávu a misku zmrzliny. Když však dojedli, podívali se blíže na účtenku a všimli si, že jim byl účtován i třetí poplatek. Na účtence bylo v přepočtu 170 Kč za nápoj, 200 Kč za dezert a navíc poplatek 33 Kč za použití dvou skleněných pohárů.

Zmrzlinu lze vyrobit z čehokoliv, dělal jsem ji z hub i syrečků, říká zmrzlinář

„Okamžitě jsem vstal a zeptal se u pultu, jestli se za sklo platí záloha,“ řekl rakouský turista. Odpověď obsluhy ho ale zaskočila: „Tak to u nás chodí, kvůli mytí nádobí,“ odpověděl zaměstnanec cukrárny.

Pracovník pak vysvětlil, že podnik příplatek účtuje proto, že zmrzlina byla podávána v nádobě, kterou bylo třeba umýt, ale kdyby byla servírována v papírovém kelímku, žádný příplatek by se neúčtoval. „Nemáme odlišné ceny u stolů, prostě účtujeme tento příplatek – je to uvedeno na ceduli před obchodem,“ vysvětlil později majitel cukrárny.

Turista však argumentoval, že v restauraci neviděl žádné informace o tomto poplatku a personál ho o něm při objednávce neinformoval. „Nejde o těch dvakrát 70 centů, ale o to, že se takhle se zákazníky prostě nezachází! Do téhle zmrzlinárny už nikdy nevkročíme!“ uzavřel podle britského portálu.

Máte podobnou zkušenost s nějakou turistickou pastí?

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