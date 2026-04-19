Rumunský přírodovědec Vlad Cioflec se v minulosti zabýval pátráním po želvě bahenní. Koncem listopadu roku 2006 ho výzkum zavedl do Bukurešti, kde ho zaujala velká, na mapě neoznačená oblast – čtvercovitý úsek jižně od centra města, píše agentura Bloomberg.
Místo nese místní název Vacaresti podle klášterního komplexu z 18. století. Ten nechal diktátor Nicolae Ceausescu v roce 1986 strhnout s cílem zde vybudovat gigantické umělé jezero. Stejně jako mnoho dalších grandiózních urbanistických bláznovství, která komunistický vůdce městu způsobil, byla i tato betonem obložená jáma nesmírně ambiciózní a špatně navržený projekt.
Zatímco hydrologové se marně snažili přijít na to, jak nádrž naplnit vodou, Ceaușesca lid svrhl a o Vánocích roku 1989 ho i s manželkou veřejně zastřelil.
A fost construită între 1716 și 1736, dar demolată în 1986 la ordinul lui Ceaușescu. pic.twitter.com/JxC6FK2Dsp
Tento nedokončený megaprojekt pak ležel dalších sedmnáct let ladem a má dnes podobu mělké nádrže obklopené pětimetrovým betonovým náspem. Říkalo se, že právě sem bukurešťské gangy vyhazovaly mrtvoly a že se tu odehrávaly drogové obchody.
Začátek velké lásky
„Přeskočím plot a podívám se, co se tam děje,“ vzpomíná Cioflec. „Když tam jsou želvy, jak zlé to může být?“
To, co našel, byla rozrůstající se divočina mladých stromů, sladkovodních rybníků a otevřených luk plných hromad odpadků, vyhozeného nábytku a pneumatik, to vše překypující divokou zvěří. „Užovka, skokan bahenní, dravci, spousta vodního ptactva,“ vypráví.
Pro Ciofleca to byl začátek téměř dvacetiletého vztahu s Vacaresti, 180hektarovou plochou zeleně a vod, která se od té doby stala prvním městským přírodním parkem ve městě – náhodnou enklávou nedotčené biologické rozmanitosti uprostřed jednoho z nejvíce přelidněných a znečištěných hlavních měst Evropy. Tato oblast, která je stále z velké části nedotčená, je nyní pod ochranou Bukurešťské asociace přírodních parků, neziskovou organizací založenou v roce 2014.
Když loni rumunské ministerstvo životního prostředí schválilo plán správy parku, vstoupil park Vacaresti do nové éry i díky Cioflecovi. Plán nastínil opatření na ochranu vodních ploch, obnovu přírodních stanovišť a vybudování řádného návštěvnického centra.
Zahrada, která vznikla sama
Jakmile vstoupíte dovnitř, ocitnete se v betonem obložené kotlině – máte podivný pocit, jako byste byli v ohrazené zahradě, zatímco na „břehu“ kolem vás krouží běžci a cyklisté.
Vacaresti, které je asi poloviční velikosti newyorského Central Parku, nikdy nebylo plánováno ani upraveno. Cioflec ho naopak popisuje jako samovolně vznikající, podobně jako rostliny osidlující holé skály sopečných ostrovů. „Tato oblast byla před třiceti lety rovnou pustinou – opuštěným staveništěm s betonem, kovovým šrotem a podobnými věcmi,“ říká.
V prvních letech po zastavení prací na stavbě Vacaresti se její zemní podklad proměnil v louku posetou skupinkami mladých stromků. „Byla to směsice toho, co přinesli ptáci, co přinesl vítr a co lidé vyhodili,“ říká Cioflec, včetně divokých třešní, jabloní a ořechů. Z mělké půdy na břehu vyrostl zakrslý les.
Během bouřlivých postkomunistických 90. let v Rumunsku déšť a sníh naplnily síť rybníků a park přilákal zvířecí populaci. Cioflec se sem po své první návštěvě vracel znovu a pokaždé tu nacházel další zvířata, která se zde shromáždila: kuny lesní, ježky, ondatry, ropuchy zelenobřiché, ropuchy zelené a – jak se zima měnila v jaro – i želvy, kvůli kterým sem původně přišel.
Nakonec na sebe vzal roli neoficiálního ochránce mokřadů a hlídal v parku, zda se tu neobjeví pytláci nebo požáry způsobené odhozenými cigaretami. „Pracoval jsem pro vládu, takže jsem měl opravdu skvělé pravomoci,“ vzpomíná Cioflec, který byl tehdy inspektorem na ministerstvu práce.
V roce 2016 se mu podařilo dosáhnout oficiálního uznání Vacaresti jako městského parku, přičemž sám se stal jeho strážcem.
Ekologická výjimka jako vzor
Park dnes přitahuje místní obyvatele, školní skupiny, fotografy, rodiny i pozorovatele ptáků z celé Bukurešti i odjinud. V tomto městě ucpaných dálnic a uniformních panelových čtvrtí byla příroda dlouho něčím, co člověk vídal jen u prarodičů na venkově. Vacaresti však pomohl nastartovat změnu.
„Mnoho obyvatel Bukurešti nyní vnímá biologickou rozmanitost jako něco, co může a mělo by existovat uvnitř města, nikoli mimo něj,“ říká Bogdan Dragnea, bývalý strážce parku Vacaresti, který nyní působí jako úředník pro klimatickou neutralitu v Bukurešti.
Řešení založená na přírodě, která pomáhají řešit znečištění a zlepšovat kvalitu života, jsou nyní zakotvena v klimatické politice města, dodává. Ochránci přírody v Bukurešti nedávno získali od ING Bank Romania dva miliony eur na podporu své činnosti, v rámci které zmapují dalších pět oblastí podle modelu Vacaresti, což by mohlo hlavnímu městu přinést dalších 800 hektarů zeleně.
„To, co začalo jako ekologická výjimka, se stalo vzorem pro budoucí urbanistické plánování,“ uzavírá Dragnea podle Bloombergu.
