Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Jan Dvořák
  15:00
Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu moderní elity Perského zálivu. Sokolnictví se stalo mezinárodním průmyslem s obratem v řádu milionů dolarů. Vyšetřování deníku Guardian a organizace Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) však odhalilo, že poptávku živí stínový průmysl pašování a nelegálního odchytu divoce žijících ptáků.
Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a jezdeckého sportu ADIHEX v Národním výstavním centru Abú Zabi ve Spojených arabských emirátech (31. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Sokol Gyr Pure z Velké Británie pózuje během aukce na Mezinárodním veletrhu...
Aukce sokolů během Mezinárodního veletrhu lovu a jezdeckého sportu (ADIHEX) v...
Zaměstnanec výstavy pózuje se sokolem Gyr Shahin z Německa během dražby sokolů...
Dražitel s asistentem během aukce sokolů na Mezinárodním loveckém a jezdeckém...
Ve výstavních halách Mezinárodní výstavy lovu a jezdeckého sportu ADIHEX v Abú Zabí sedí stovky sokolů na bidýlkách pod jasnými světly. Na hlavách mají nasazené ozdobné čepičky, které jim brání ve výhledu, aby zůstali klidní. V malé prosklené místnosti s názvem Elite Falcons Hall jsou pak čtyři mladí ptáci patřící nejmenovanému šejkovi vystaveni jako drahé šperky. Do místnosti smí jen návštěvníci se speciální propustkou.

Tito sokoli mají „pasy“ Spojených arabských emirátů, létají se svými majiteli po celém světě a mají k dispozici dokonce celé veterinární kliniky. Někteří ptáci na dražbě stojí více než luxusní auta, jejich cena atakuje v přepočtu i několik milionů korun. Ti pak cestují v range roverech a bentleyích vybavených bidýlkem mezi předními sedadly.

Ve Skotsku řádí zloději sokolů. O ptáky je zájem na Blízkém východě

Daleko od pouštních dun a skleněných mrakodrapů Abú Zabí, v odlehlých oblastech po celém Spojeném království zaznamenávají ochránci přírody a policie znepokojivý trend. Data odhalují, že v uplynulém desetiletí byly v Británii vypleněny stovky hnízd v souvislosti s rostoucí poptávkou po ceněných ptácích pro závody a chov.

Mláďata sokola stěhovavého mizí z odlehlých skalních říms a hnízd na vrcholcích stromů, kam se bez speciálního horolezeckého vybavení lze dostat jen stěží. Podle výpovědí svědků z řad policie některé z těchto mláďat později končí právě na Blízkém východě, kde jim opatří padělané doklady, píše britský web.

Čistota krve a rychlost

Chladné klima severní Evropy je ideální pro chov odolných a rychlých ptáků, přičemž sokoli chovaní ve Velké Británii mají na Blízkém východě prestižní pověst. Legálně lze však obchodovat pouze se sokoly stěhovavými chovanými v zajetí. Ptáky nelze odchytávat ve volné přírodě, protože jsou zákonem přísně chráněni.

Exkluzivní údaje Královské společnost pro ochranu ptáků (RSPB) však ukazují, že v letech 2014 až 2023 úřady zaznamenaly 126 případů vyplenění hnízd, z nichž 21 bylo potvrzeno pomocí kamerových záznamů, analýzou DNA nebo výpovědí očitých svědků. Všechny případy jsou pravděpodobně spojeny s obchodem se sokoly stěhovavými. „Každý rok zmizí stovky ptáků,“ potvrzuje Kevin Kelly, vedoucí Národní jednotky pro trestnou činnost v oblasti volně žijících živočichů (NWCU).

„Britští sokoli jsou ve Spojených arabských emirátech velmi žádaní kvůli svým úspěchům v závodech, čistotě krve a rychlosti,“ říká jeden ze zaměstnanců renomované sokolnické organizace v Emirátech. Podle něj většina sokolníků dává přednost sokolům uloveným ve volné přírodě, protože ti chovaní na farmách mohou pocházet ze smíšených krevních linií, zatímco ptáci ulovení ve volné přírodě jsou čistokrevní a mají lepší výkony. Tuto preferenci divokých britských sokolů potvrdili také další majitelé farem a prodejci.

Nabídka a poptávka

Poptávka po britských ptácích vedla k prudkému nárůstu exportu. V loňském roce bylo podle policie z Velké Británie na Blízký východ vyvezeno 4 000 sokolů stěhovavých nebo jejich kříženců a letos se tento počet zvýšil na 5 000.

V roce 2023 bylo 88 procent všech sokolů stěhovavých vyvezených ze Spojeného království odesláno do Spojených arabských emirátů, jak vyplývá z údajů získaných z databáze Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Není známo, kolik z těchto vyvezených ptáků bylo odchyceno v přírodě, ale policie identifikovala alespoň některé z nich.

Princ pochopí, že bez alkoholu to nepůjde. Průvodce o snaze Saúdů přivábit turisty

Aby chovatelé uspokojili rostoucí poptávku po exportu, výrazně vzrostl počet chovných zařízení. Podle NWCU je nyní v Británii asi 160 chovných stanic, zatímco v 80. letech jich bylo jen něco přes dvacet. Všechna tato zařízení mají vazby na Blízký východ.

V roce 2024 bylo v chovných zařízeních v zajetí registrováno 1 200 sokolů stěhovavých, v roce 2000 jich přitom bylo jen 750. Rozbory DNA ukazují, že někteří z těchto ptáků jsou uloveni v přírodě.

Pašování ptáků je nulové

Někteří odborníci kritiku odmítají zpochybňují. Tvrdí, že obchodování s volně žijícími ptáky je zanedbatelné nebo neexistuje vůbec. „Ve skutečnosti jde pouze o několik ptáků ročně,“ říká Nick Fox, ředitel společnosti International Wildlife Consultants, která dodává sokoly královským rodinám ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu.

Chov sokolů ve Velké Británii se podle něj za posledních 25 let díky rozvoji odborných znalostí výrazně rozšířil. „V podstatě se nám podařilo zničit trh s volně žijícími ptáky,“ dodává.

Reagují na vábítko, hurá za holuby. Louny na nechtěné ptáky vytrénovaly dravce

Tvrzení, že sokolníci ze Spojených arabských emirátů aktivně vyhledávají volně žijící britské ptáky, je podle Juliana Mühleho, generálního ředitele Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF), nepravdivé. Mühle tvrdí, že výskyt divokých sokolů v chovných zařízeních by neměl být interpretován jako důkaz rozšířené kriminality. „Případy odnášení mláďat z divokých hnízd jsou sice závažné, ale extrémně vzácné a nesouvisí s legitimní sokolnickou komunitou,“ dodává.

Sokol stěhovavý byl ve Velké Británii v 50. letech 20. století na pokraji vyhynutí, dokud nebyl zakázán insekticid DDT a nebyla zavedena přísnější právní ochrana. Jeho návrat je příkladem úspěšné ochrany přírody, v přírodě nyní žije 1 750 hnízdících párů. „Nyní je však ohrožuje chamtivost,“ říká policista Gavin Ross, který vedl zásah proti zlodějům sokolů. „Pokud bychom nelegální odchyt ptáků přehlíželi, sokol stěhovavý by byl opět ohrožen vyhynutím,“ doplňuje.

