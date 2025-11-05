Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice

Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší. Cestující se tak budou moci dostat například z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny místo současných sedmi, sdělila komise v prohlášení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Cílem takzvaného dopravního balíčku je mimo jiné právě zkrátit dobu jízdy a učinit železnici atraktivnější alternativou ke krátké letecké dopravě, a tím zvýšit počet cestujících a podpořit regionální ekonomiky a cestovní ruch.

„Nový akční plán pro vysokorychlostní železnice stanoví kroky potřebné k vytvoření rychlejší, interoperabilnější a lépe propojené evropské sítě do roku 2040,“ uvedla unijní exekutiva. Výrazné zkrácení doby jízdy bude podle ní přínosem nejen pro hlavní dopravní uzly, ale i pro města mezi těmito destinacemi a okolními regiony.

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

V budoucnu by tak mělo být možné cestovat z Tallinnu do Rigy za hodinu a 45 minut a z Rigy do Vilniusu za přibližně dvě hodiny (dnes je to přitom přes šest hodin a přes čtyři hodiny). Jako případ pro střední Evropu komise zmiňuje, že se doba jízdy z Berlína do Vídně přes Prahu zkrátí z více než osmi hodin na čtyři hodiny a 30 minut. Na jihu se pak například zkrátí doba jízdy mezi Mnichovem a Římem z devíti hodin a 30 minut na šest hodin.

„Zkrácení cestovní doby mezi hlavními městy po celé Evropě je hmatatelným a pragmatickým výsledkem naší vůle učinit Evropu sjednocenější a efektivnější,“ řekl k novému plánu místopředseda Evropské komise Raffaele Fitto. Možnost rychlejšího cestování podle něj sblíží občany a usnadní podnikání v celé Evropské unii.

Aby Evropská komise povzbudila železniční společnosti k realizaci plánů, hodlá podle agentury DPA odstranit stávající překážky v přeshraniční železniční dopravě a vyvinout novou strategii financování. Zlepšit také chce podmínky pro železniční průmysl a provozovatele železnic a podpořit i výzkum a inovace.

Proč není cesta vlakem tak snadná jako letadlem? Evropští dopravci to chtějí změnit

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů nicméně v programovém prohlášení uvádí, že se chce soustředit zejména na stávající koridory, kde by se postupně měla zvýšit rychlost na 200 km/h, a to na úsecích v délce minimálně 70 km. „Rozšíříme elektrifikaci železnice, rozšíříme stávající železniční síť i o třetí kolej na nejvytíženějších úsecích hlavních koridorů,“ píše se v dokumentu.

Naopak k tématu vysokorychlostní železnice se zmiňuje, že vláda provede analýzu realizovatelnosti všech předpokládaných tratí. „V jejich přípravě budeme pokračovat rovněž v návaznosti na možnosti rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvádí.

Podle unijní exekutivy jsou náklady na dokončení vysokorychlostní železniční sítě TEN-T odhadovány na přibližně 345 miliard eur do roku 2040. Pokud bude cílem ještě vyšší rychlost vlaků, tedy více než 250 kilometrů za hodinu, mohlo by být do roku 2050 zapotřebí až 546 miliard eur.

EK sdělila, že zejména rozšíření vysokorychlostní železniční sítě bude vyžadovat soukromé investice a rovněž i úvěry a záruky od finančních institucí, jako je Evropská investiční banka. Další zdroje by mohlo být možné získat díky unijním fondům.

