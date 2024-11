Voda je kontaminovaná, všude vládne puch. Lidé z Yucatánu bojují s vepříny

„Dříve jsme vodu používali na všechno. Na vaření, k pití, na koupání... Teď ji nemůžeme dávat ani zvířatům. I slepicím musíme dávat vyčištěnou vodu, protože jinak dostanou průjem,“ říká jeden z obyvatel. „Ředkvičky rostou řídce a koriandr často žloutne. Vždycky to bylo klidné městečko, kde se žilo velmi dobře, dokud nezačala fungovat ta farma,“ potvrzují místní pro list The Guardian další obyvatelé.

Sitilpech leží na okraji rozsáhlé sítě propadlých jeskyní a podzemních řek, které vznikly před 66 miliony let po dopadu meteoritu. Megavepřín se nachází jen necelý kilometr od prvního domu ve městě. Je součástí sítě 500 až 800 zařízení, která se na poloostrově Yucatán objevila v posledních dvaceti letech a často zasahují i do zdejšího unikátního tropického lesa.

V jediném vepříně se může chovat až 50 tisíc prasat natěsnaných v malých kotcích. Moč a výkaly se stopami antibiotik nebo hormonální léčby prosakují do půdy a pak v tropickém horku vysychají v odpadních jezerech pod širým nebem.

Pro lidi, kteří žijí v jejich okolí, je rozšíření prasečích velkochovů lidskou a ekologickou katastrofou. V některých mayských vesnicích na Yucatánu převažují prasata nad lidmi v poměru 100 ku 1.

Chovy bez povolení

„Více než 90 procent z osmi set prasečích velkochovů, které podle odhadů na Yucatánu existují, funguje bez jakéhokoli povolení,“ tvrdí Lourdes Medina Carrillová, právnička zabývající se ochranou životního prostředí. „Jde o projekty bez záznamů o předchozích konzultacích s původními obyvateli, které vznikají ničením lesů považovaných za druhé nejvýznamnější na kontinentu, bez povolení ke změnám využití půdy a s dopady, jako je kontaminace vody,“ tvrdí.

Mnoho obyvatel se proto zlobí na mexickou značku vepřového masa Kekén, která je největším vývozcem vepřového masa v zemi. Vepřový boom začal před čtyřmi lety poté, co americké zdravotní úřady úřady prohlásily Yucatán za zónu bez prasečího moru. Omezení vývozu vepřového masa byla zrušena a společnosti toho rychle využily.

Léky i hormony

S rostoucím dopadem vepřínů se obyvatelé Sitilpechu postavili na odpor a v roce 2023 proti těmto zařízením demonstrovali. Loni v únoru je však podle jejich slov násilně potlačila policie, která vtrhla do protestního tábora a přítomné zbila. Mayské komunity poté Kekénu zažalovaly.

Na začátku loňského roku federální mexické ministerstvo životního prostředí zjistilo, že povodí kolem farem na Yucatánu je nasycené koncentracemi dusíku a fosforu z výkalů prasat. Analýza vzorku vody z jeskyní, pramenů a studní na Yucatánu odhalila kontaminaci E.coli a dalšími bakteriemi. Komunity mezi lety 2012 a 2019, což je období expanze prasečích farem, hlásily nárůst případů střevních infekcí.

Podle mluvčí společnosti Kekén se firma specializuje na produkci vepřového masa nejvyšší kvality a je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu Yucatán. Společnost tvrdí, že používá speciální zařízení k nejefektivnějšímu využití vody, a podporuje místní komunity.

„Léky, hormony, které dávají prasatům, kromě jejich exkrementů, končí ve vodě. A tato voda, kterou průmysl používá, pak putuje do jeskyní a studní. To je běžná voda, kterou příroda a lidé využívají pro své zásobování. Toto znečištění narušuje veškerou ekologickou rovnováhu, má dopad na původní faunu a flóru, způsobuje ztrátu biologické rozmanitosti,“ oponuje Medina Carrillová. „Je to extrémně vážný problém,“ uzavírá pro The Guardian.