Kdysi blankytně modré, dnes žluté. Termální jezírko v Yellowstonu zničili turisté

Yellowstonský národní park se rozléhá na území tří amerických států, Wyomingu, Montany a Idaha. Jedním z jeho charakteristických aspektů je to, jak se přizpůsobuje změnám. Ty mohou být přirozené, jako například lesní požáry nebo povodně. Stopu na přírodě však zanechávají i miliony turistů, kteří sem každoročně zavítají. Někteří totiž s vidinou splněných přání vhazují do jeho útrob mince a jiné předměty, čímž je znečišťují. Morning Glory tak kvůli turistům přišlo o svou charakteristickou modrou barvu.

„Existuje několik krásných citátů o kráse a úžasných modrých barvách Morning Glory,“ říká deníku Cowboy State Daily historička Yellowstonského národního parku Alica Murphyová.

Jeho krása však v mnoha návštěvnících vyvolávala i jinou reakci: touhu do něj něco hodit. „Studny přání jsou tradicí, kterou mají lidé rádi. Je to něco, co v lidech vyvolává zvláštní instinkt házet do nich věci,“ říká Murphyová.

Její slova potvrzuje i bývalý strážce Yellowstonu Jeff Henry. V roce 1991 byl členem týmu, který jezírko vyčistil. Už tehdy Správa národních parků běžně organizovala čištění termálních jezírek v naději, že jim navrátí jejich přirozenou krásu tím, že z nich odstraní věci, které do nich nepatří. Dnes by takový úklid vzhledem k náročnosti a prostředkům potřebným k plnění úkolů byl velmi náročný.

„Použili jsme tenkrát několik hasičských vozů, abychom snížili hladinu vody v jezírku a vypustili ji do řeky Firehole,“ vzpomíná Henry.

On a několik dalších lidí opatrně vylovili ze dna jezírka stovky předmětů. Byl to pracný proces, jednak aby nepoškodili choulostivý termální systém, jednak kvůli bezpečnosti všech zúčastněných. „Našli jsme na dně tisíce mincí, byla tam spousta kamenů, které tam nepatřily, a myslím, že jsme našli i nějaké klobouky, které nejspíš lidem sletěly z hlavy a přistály ve vodě.“ Henry však poznamenává, že téměř všechno, co našli, lidé odhodili teprve nedávno.

Trvalá změna

V roce 2024 nejhlubší části jezírka Morning Glory zezelenaly a na okrajích postupně přecházejí do žluté. Změna barvy je připisována právě tisícům kilogramů odpadků a předmětů, které do vod vhodili návštěvníci parku. Mike Poland, vedoucí vědec yellowstonské vulkanické observatoře, říká, že hlavním důvodem změny barvy Morning Glory je pravděpodobně teplota. Desítky let usazené odpadky barvu navždy změnily.

„Teplota vody je důležitý faktor,“ říká Poland. „Horká jezírka bývají zářivě modrá a ta chladnější mohou být barevnější, protože se v nich mohou množit bakterie. V Morning Glory teplota klesla právě kvůli předmětům, což umožnilo růst různým druhům bakterií,“ vysvětluje.

Přestože vandalismus v Yellowstonu stále tu a tam přetrvává, díky přísnějšímu vymáhání práva a úctě návštěvníků k přírodě se výrazně snížil. „V jezírkách dnes nevidím zdaleka tolik mincí jako v dobách, kdy jsem v parku začínal,“ říká Henry.

Čištění termálních vod už také není prioritou správy národního parku. Yellowstone se přirozeně přizpůsobil změnám a jeho správa chce zachovat park takový, jaký je. „Vzpomínám si, jak jsem jednou při čištění gejzíru Old Faithful našel starou pneumatiku,“ říká Henry. Ale hodnoty se podle něj mění a jezírka už se nečistí. „Alespoň ne tak často a v takovém rozsahu, jako jsme je čistili my,“ dodává.

Yellowstonskou geotermální říši divů už návštěvníci naštěstí nevnímají jako zábavní park, jako to bylo v předešlých letech. „Myslím, že lidé dnes jsou mnohem ohleduplnější než v mých začátcích,“ uzavírá bývalý strážce v Yellowstonu Jeff Henry.