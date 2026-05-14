Společnost Xpeng, s jejímiž akciemi se obchoduje na hongkongské burze, vyjedná s německou automobilkou o tom, zda by v Evropě mohla najít vhodné místo pro své působní. Uvedl to výkonný ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng na londýnské konferenci Future of the Car pořádaném listem Financial Times.
Volkswagen vlastní ve společnosti Xpeng podíl. V Číně provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Z nich ale žádný v současné době nemá výrobní kapacity v Evropě.
Xpeng také zvažuje výstavbu nového evropského závodu, píše britský list. „Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.
Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda existují příležitosti pro čínské partnery firmy v Evropě. Volkswagen se potýká s nadbytečnou kapacitou.
O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren vyjednává i čínská automobilka BYD. Vede rozhovory se společností Stellantis a s dalšími evropskými výrobci automobilů.