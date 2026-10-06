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Paramount převzal společnost Warner Bros. Discovery. Skupina nově nese jméno Skydance

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  15:56
Fúzi mediálních společností Paramount Global a Skydance schválily americké...

Fúzi mediálních společností Paramount Global a Skydance schválily americké federální úřady v červenci 2025 | foto: Dado RuvicReuters

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
Logo společnosti Paramount
ilustrační snímek
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav.
11 fotografií
Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově nese název Skydance, to oznámila v tiskové zprávě.

Šéf skupiny David Ellison již minulý týden uvedl, že účelem názvu Skydance je zachování samostatné identity studií Paramount a Warner Bros. Akcie sloučené společnosti se přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu (NYSE), kde se budou obchodovat pod symbolem SKYD.

Dohoda o mimosoudním urovnání žaloby 12 amerických států v čele s Kalifornií před necelým týdnem odstranila poslední zásadní právní překážku spojení společností.

Podle kalifornského hlavního státního zástupce Roba Bontyho je součástí dohody mimo jiné přesun větší části filmové produkce do Spojených států. Paramount se v dohodě rovněž zavázal vytvořit radu, jejímž úkolem bude zajistit redakční nezávislost televizí CNN a CBS.

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K transakci dochází v době, kdy Hollywood čelí klesajícímu počtu předplatitelů kabelové televize, vysokým nákladům na získávání diváků streamovacích služeb a neustálému tlaku odborů ohledně pracovních míst a práv tvůrčích pracovníků, poznamenala agentura Reuters.

Část analytiků podle Reuters tvrdí, že název Skydance podtrhuje rozsah Ellisonovy kontroly a skutečnost, že jí podléhají některé z nejznámějších hollywoodských značek. Ellison tak má podle nich k dispozici platformu k prosazování vlastních cílů a záměrů.

Americké ministerstvo spravedlnosti v červnu ukončilo antimonopolní šetření a dospělo k závěru, že transakce nepoškodí hospodářskou soutěž. Později obchod schválily také Evropská komise a britské úřady.

Harry Potter i HBO

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Součástí skupiny jsou rovněž kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Ta za své zpravodajství dlouhodobě čelí kritice od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

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Paramount Skydance vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou zpravodajské stanice CBS News z této skupiny. Podle médií by po dokončení transakce na zpravodajství CNN měla dohlížet právě Weissová, což podle některých médií vyvolává obavy ze změny kurzu stanice.

CBS pod vedením Weissové čelí kritice za kroky, které podle kritiků vycházejí vstříc Trumpově administrativě. Kritické reakce a obvinění z cenzury vyvolalo rozhodnutí Weissové neodvysílat ve zpravodajském pořadu 60 Minutes reportáž z věznice CECOT v Salvadoru, kam Trumpova vláda bez řádného procesu deportovala migranty. Podle Weissové nelze reportáž odvysílat bez vyjádření administrativy. Autoři namítají, že vláda opakovaně odmítla reagovat.

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