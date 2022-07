Chystá se hit podzimu. Z Wordle bude klasická deskovka ve čtyřech verzích

Společnost Hasbro spolupracuje s deníkem New York Times na převedení populární online hry Wordle do deskové podoby. Nová stolní hra ponese název „Wordle: The Party Game“. Vytvoření deskové verze hry Wordle zabralo tvůrcům méně než rok, na trh bude oficiálně uvedena letos v říjnu.