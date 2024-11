Wolfsburg žije hlavně díky automobilům. Místní se teď bojí, co bude dál

Podle aktuálního sčítání lidu žije ve Wolfsburgu zhruba 125 tisíc lidí, z nichž mnozí si jej nemohou bez fungování Volkswagenu představit. Svědčí o tom i místní dominantní čtyři obří komíny zdejší továrny, na jejíž čelní straně se nachází modrobílé logo VW, píše Deutsche Welle.

Ve Wolfsburgu se nachází jedna z největších továren pro výrobu automobilů na světě. Město bylo účelově navržené a postavené pro průmyslovou výrobu v květnu roku 1938. Za jeho založením stojí Adolfa Hitler, který se tehdy nadchl pro ideu lidového levného vozu. Jeho vizi vdechl život Ferdinand Porsche a brzy poté se Wolfsburg stal domovem pro dělníky, kteří zde začali v té době vyrábět první volkswageny typu 1, tedy pozdější brouky.

Krize VW německé město ohrožuje

Přestože byla automobilka po skončení druhé světové války, kdy logicky přešla na vojenskou výrobu, zcela zničená, za svou druhou šanci vděčí poválečné britské správě, která ji později vrátila do rukou Němců. Produkce vozů pak pokračovala v jejich režii. Díky průmyslové výrobě byl Wolfsburg v roce 2013 nejbohatším městem Německa podle příjmů jeho obyvatel.

Řada místních ví, že celkový úspěch i tvář Wolfsburgu poslední léta stojí a padá s úspěchem Volkswagenu. I proto místní nedají na tuto značku automobilu dopustit. Velmi si jí váží a s napětím sledují současnou krizi, která velmi pravděpodobně může vyústit i v zavření několika výrobních provozů a propuštěním tisíců zaměstnanců.

Pro automobilku pracuje zhruba 60 ze 125 tisíc lidí, kteří ve Wolfsburgu bydlí. Odměnou je jim mimo jiné velmi nadprůměrná mzda i další štědré pracovní benefity, z nichž pracovní síla i celé město dlouhodobě těží. To ale Volkswagenu nyní v době rostoucí konkurence z Asie přináší hlavně komplikace.

Za hodinu práce si místní pracovník u Volkswagenu průměrně přijde asi na 62 eur, což je v přepočtu zhruba 1 550 korun. Řada zaměstnanců ale nyní pociťuje obrovskou nejistotu. Mnoho z nich zvažuje další investice, mění své původní rozhodnutí o nákupu či stavbě nové nemovitosti. „Místní začínají váhat. Chtějí mít své peníze pohromadě, dokud nebude jasné, jak se Volkswagen ve vztahu k budoucnosti rozhodne,“ upřesňuje i místní realitní makléřka Kristin Rösserová.

VW začíná šetřit

Ještě v roce 2023 vykázal koncern s deseti značkami poměrně solidní zisk, který se vyšplhal až na 18 miliard eur (435 miliard Kč). V té době těžili ze solidního fungování i akcionáři, kteří od Volkswagenu obdrželi dividendy ve výši 4,5 miliard eur (108 miliard Kč). Už ke konci loňského roku ale koncern zároveň zahájil program pro nutné zvýšení efektivity. Cílem do roku 2026 je ušetření asi 10 miliard eur (asi 250 miliard korun) a zvýšení konkurenceschopnosti.

Během letošního srpna vedení automobilky uvedlo, že do budoucna budou nutná i další úsporná opatření, a to možná včetně uzavření dvou automobilových závodů na německém území. Hovoří se také o razantním snížení počtu zaměstnanců v Německu, kterých je momentálně více než 120 tisíc.

Zaměstnanci se začínají bát o svá pracovní místa. Mnozí ale i přesto zatím neztrácí naději. „Přežili jsme mnoho krizí a překonáme i tuto,“ řekl pro portál DW jeden z nich. Pokud by o pozici přišli, nečekala by je nejspíš příliš zářná budoucnost, neboť ve Wolfsburgu podobně silný zaměstnavatel nyní není. Wolfsburg se zároveň už léta může pyšnit přídomkem města s největším měsíčním průměrným příjmem v Německu, který loni dosahoval za 5 238 eur (asi 131 tisíc korun). Hned za Wolfsburgem se nacházel Ingolstadt, kde dlouhodobě působí automobilka Audi.

Přestává se dařit třeba i místním hotelům nebo restauracím, jejichž ekonomický vzestup táhli vzhůru právě zaměstnanci Volkswagenu. Nynější zisky ale zaostávají za původními hodnotami. Nepřispěla tomu ani nedávná koronavirová pandemie, která ještě umocnila současné potíže.

Deutsche Welle uzavírá, že do Wolfsburgu jezdí i čím dál méně turistů, a to i do místního muzea, kde jsou k vidění téměř všechny v historii vyrobené modely Volkswagenu. „Před lety jsme stěží stíhali zvládat obrovský turistický nápor. Ty časy jsou ale pryč a bojím se, že v dalších letech by to mohlo být ještě horší,“ uzavírá pro DW nejmenovaný místní taxikář.