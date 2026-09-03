Pryč s Ducati či autopůjčovnou. Volkswagen omezí podíly ve více než 700 firmách

Mezi plánovanými prodeji jsou podle něj podíly v různých podnicích, mimo jiné v motocyklové značce Ducati či autopůjčovně Europcar. Volkswagen by se měl tímto rozsáhlým úsporným programem zbavit části svých aktivit, které přímo nesouvisejí s hlavním automobilovým byznysem.
Volkswagen podle dokumentu vlastní podíly v přibližně 2 000 různých firmách. Vedení koncernu v interní analýze připouští, že rozsáhlé portfolio komplikuje řízení skupiny a zhoršuje využívání kapitálu. Dosavadní přístup zároveň kritizuje s tím, že pravidelné prověřování jednotlivých podílů nebylo dostatečné a rozhodování o jejich držení či prodeji se neřídilo důsledně jasnými strategickými kritérii. Dokument také tvrdě kritizuje bývalé šéfy koncernu, že takovou koncentraci složitých investic připustili. Mluvčí Volkswagenu dokument na dotaz WirtschaftsWoche nekomentoval.
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Představenstvo podle zprávy zavádí princip „nezbytného vlastnictví“, tedy že podíl ve firmě bude držet pouze v případě, že je jeho vlastnictví nezbytné pro strategii, podnikání nebo z právních důvodů. Volkswagen chce díky prodeji části majetku získat do roku 2030 až 15 miliard eur (362,7 miliardy Kč) čisté likvidity. Podle WirtschaftsWoche má být do té doby prodána více než třetina současného portfolia.
Plánované prodeje se týkají jak velkých koncernových podílů, tak menších investic. Volkswagen chce například snížit svůj podíl v nákladní a autobusové společnosti Traton na 75 procent plus jedna akcie z nynějších 89 procent, čímž by mohl získat až dvě miliardy eur. Prodej části podílu je podle dokumentu připraven také u motocyklové značky Ducati. Z tohoto prodeje si koncern slibuje výnos kolem jedné miliardy eur. Volkswagen dále zvažuje úplný nebo částečný prodej podílů ve firmách Gotion, Horizon Robotics, QuantumScape, Bertrand a SGL Carbon, z nichž by mohl získat další miliardu eur.
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Mezi konkrétní záměry patří podle časopisu také například restrukturalizace autopůjčovny Europcar do roku 2028. Poté chce koncern zvážit buď vstup firmy na burzu nebo její prodej. Energetická společnost Elli, která se zaměřuje mimo jiné na nabíjení elektromobilů, má být rozdělena mezi automobilky Mercedes-Benz a BMW. U výrobce baterií PowerCo chce Volkswagen naopak svůj podíl zachovat, hledá ale strategického spolumajitele a požaduje další úspory. Volkswagen zároveň prověřuje další podíly a aktivity, které podle vedení nejsou pro budoucnost koncernu nezbytné.
Pokud by výnosy z prodeje podílů nestačily ke zlepšení finanční situace, může Volkswagen podle WirtschaftsWoche sáhnout také na rozsáhlý majetek v nemovitostech. Hodnota realitního majetku Volkswagenu podle interního dokumentu přesahuje 35 miliard eur. Do roku 2030 chce koncern prodat byty, komerční nemovitosti a pozemky za zhruba dvě miliardy eur.
Podle listu Financial Times hrozí Volkswagenu bez rozsáhlých úspor snížení úvěrového hodnocení do spekulativního pásma. Investiční společnost Union Investment proto vyzvala dozorčí radu koncernu, aby podpořila restrukturalizaci, která by podle FT mohla v Německu zrušit až 100 tisíc pracovních míst.