Nevysvětlil, kam se ztratilo 50 miliard. Šéfa Wirecard sebrala policie

Firma v pondělí přiznala, že účty, na kterých měla být uvedená částka, patrně vůbec neexistují. Auditoři z EY odmítli podepsat účetní závěrku firmy za loňský rok právě proto, že nemohli dohledat účty, na kterých mělo být oněch 1,9 miliardy eur.

Braun se nechal zadržet v pondělí večer a ještě během úterý by měl předstoupit před soudce, uvedla agentura Reuters. Soudce pak rozhodne, zda Braun bude nadále zadržován.

Funkce šéfa společnosti se Braun vzdal minulý týden, kdy vyšel skandál s chybějícími miliardami najevo. V pondělí firma vyhodila provozního ředitele Jana Marsaleka, který byl z řídícího týmu firmy odvolán už minulý týden. Marsalek měl podle agentury DPA na starosti každodenní chod firmy, včetně jejích aktivit v jihovýchodní Asii. Tam se zřejmě i podvod s penězi stal.

Firma nejprve tvrdila, že 1,9 miliardy eur mělo být na vázaných účtech u dvou bank na Filipínách. Dotčené finanční domy ale již uvedly, že Wirecard není jejich klientem a že dokumenty, které měly vklad peněz dokazovat, jsou padělky.

Společnost Wirecard byla v Německu považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb a její akcie byly zařazeny i do prestižního indexu frankfurtské burzy DAX. Už loni se ale začaly v britském listě Financial Times objevovat články, které zpochybňovaly účetní postupy firmy. Podnik to vždy odmítal, jeho akcie ale od té doby citelně klesly. Další propad se dostavil na současný skandál s chybějícími miliardami.