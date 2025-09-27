S wifi připojením v oblacích poprvé přišla letecká společnost Lufthansa v roce 2005. Tehdy německý dopravce nasadil tuto novinku na trasu mezi Mnichovem a Los Angeles. Surfování ale pro pasažéry příliš levné nebylo, neboť za poměrně nestabilní wifi museli v průměru platit okolo 30 dolarů za jeden let (asi 660 korun).
Od té doby cenová náročnost služby klesla a nyní ji většina aerolinek nabízí po celou dobu letu za asi 5 až 10 amerických dolarů (asi 110 až 220 korun). Některé letecké společnosti pravidelným pasažérům nabízejí připojení také za určitý měsíční paušál.
Zejména v USA jde o nový standard
Mezi první letecké společnosti, které v minulosti zavedly bezplatné připojení, se řadí americké aerolinky JetBlue. Stalo se tak již v roce 2017 a mnohé pasažéry tato novinka fascinovala. O několik let později začala službu zavádět i Delta, která ji momentálně zdarma nabízí již ve více než 900 svých letadlech.
V posledních měsících však s možností přicházejí také další dopravci, a to včetně společností jako United Airlines, Hawaiian Airlines či Alaska Airlines. Ke konci letošního října se mohou těšit kupříkladu také pasažéři společnosti Southwest Airlines, která na novince momentálně pracuje s operátorem T-Mobile.
„U každé letecké společnosti je harmonogram zavádění bezplatné wifi na palubách letadel alespoň z části odlišný. Myslím si ale, že jsme narazili na bod zlomu. Všímám si, že z bezplatné wifi se stává nová norma,“ tvrdí odborník na leteckou dopravu Sean Cudahy.
Za průlom vděčíme i společnosti Starlink
Poměrně solidní dostupnost wifi připojení na palubách letadel je v posledních letech možná i díky technologickému pokroku. Velkou měrou se na tom podílejí i satelitní poskytovatelé včetně společností Starlink, Viasat či Intelsat.
Ačkoliv technologie pokročily a wifi připojení na letadlech je nyní proti minulosti mnohem lepší, musí pasažéři zvlášť na některých trasách stále počítat s výpadky, což pro The Washington Post potvrdila také cestující Sally Frenchová. „Za wifi na palubě jsem nedávno zaplatila 30 dolarů, ale vůbec nefungovala. Vyžádala jsem si refundaci a naštěstí jsem byla úspěšná,“ uvedla.
Jíní cestující ale pro Washington Post vyjádřili spokojenost. Příkladem je Sean Cudahy, který si dnešní lety již nedokáže představit bez sledování YouTube nebo bez posloucháním hudby na Spotify.
Pasažéři nízkonákladových aerolinek si ale na bezplatné wifi připojení na palubách letadel nejspíš musí ještě nějakou dobu počkat. Až na výjimky zdarma stále není, uzavírá The Washington Post.