Kdysi to byl luxus. Dnes se bezplatné wifi v letadlech stává novou normou

Autor:
  9:00
Ačkoliv hotely, kavárny či restaurace poskytují bezplatné wifi připojení svým zákazníkům již běžně, letadlům se tato vymoženost dlouho vyhýbala. Když už nějaký dopravce službu za poplatek nabízel, realita připojení většinu pasažérů nijak neohromila. Převládaly vysoké ceny i dlouhé načítání. To se nyní mění, píše The Washington Post.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S wifi připojením v oblacích poprvé přišla letecká společnost Lufthansa v roce 2005. Tehdy německý dopravce nasadil tuto novinku na trasu mezi Mnichovem a Los Angeles. Surfování ale pro pasažéry příliš levné nebylo, neboť za poměrně nestabilní wifi museli v průměru platit okolo 30 dolarů za jeden let (asi 660 korun).

Aerolinky nesmí vyhodit letušku, která má strach létat. Britský soud se jedné zastal

Od té doby cenová náročnost služby klesla a nyní ji většina aerolinek nabízí po celou dobu letu za asi 5 až 10 amerických dolarů (asi 110 až 220 korun). Některé letecké společnosti pravidelným pasažérům nabízejí připojení také za určitý měsíční paušál.

Zejména v USA jde o nový standard

Mezi první letecké společnosti, které v minulosti zavedly bezplatné připojení, se řadí americké aerolinky JetBlue. Stalo se tak již v roce 2017 a mnohé pasažéry tato novinka fascinovala. O několik let později začala službu zavádět i Delta, která ji momentálně zdarma nabízí již ve více než 900 svých letadlech.

Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky

V posledních měsících však s možností přicházejí také další dopravci, a to včetně společností jako United Airlines, Hawaiian Airlines či Alaska Airlines. Ke konci letošního října se mohou těšit kupříkladu také pasažéři společnosti Southwest Airlines, která na novince momentálně pracuje s operátorem T-Mobile.

„U každé letecké společnosti je harmonogram zavádění bezplatné wifi na palubách letadel alespoň z části odlišný. Myslím si ale, že jsme narazili na bod zlomu. Všímám si, že z bezplatné wifi se stává nová norma,“ tvrdí odborník na leteckou dopravu Sean Cudahy.

Za průlom vděčíme i společnosti Starlink

Poměrně solidní dostupnost wifi připojení na palubách letadel je v posledních letech možná i díky technologickému pokroku. Velkou měrou se na tom podílejí i satelitní poskytovatelé včetně společností Starlink, Viasat či Intelsat.

Centimetr navíc a kufr se prodraží. Cestující si stěžují na aerolinky

Ačkoliv technologie pokročily a wifi připojení na letadlech je nyní proti minulosti mnohem lepší, musí pasažéři zvlášť na některých trasách stále počítat s výpadky, což pro The Washington Post potvrdila také cestující Sally Frenchová. „Za wifi na palubě jsem nedávno zaplatila 30 dolarů, ale vůbec nefungovala. Vyžádala jsem si refundaci a naštěstí jsem byla úspěšná,“ uvedla.

Jíní cestující ale pro Washington Post vyjádřili spokojenost. Příkladem je Sean Cudahy, který si dnešní lety již nedokáže představit bez sledování YouTube nebo bez posloucháním hudby na Spotify.

Pasažéři nízkonákladových aerolinek si ale na bezplatné wifi připojení na palubách letadel nejspíš musí ještě nějakou dobu počkat. Až na výjimky zdarma stále není, uzavírá The Washington Post.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva...

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

Kdysi to byl luxus. Dnes se bezplatné wifi v letadlech stává novou normou

Ačkoliv hotely, kavárny či restaurace poskytují bezplatné wifi připojení svým zákazníkům již běžně, letadlům se tato vymoženost dlouho vyhýbala. Když už nějaký dopravce službu za poplatek nabízel,...

27. září 2025

Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

27. září 2025

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel

Premium

Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V tamním závodě, kde pracují i Češi dojíždějící denně z Aše, vznikají zařízení pro zásobování pitnou vodou...

27. září 2025

Zálohování petek zavádí další český soused. Poláci budou vracet obaly do obchodů

Systém zálohování PET láhví a plechovek vstupuje v sousedním Polsku v platnost od začátku října. Při nákupu vybraných obalů zaplatí zákazníci zálohu, kterou dostanou zpět při navrácení nápojového...

26. září 2025

Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Německé aerolinky Lufthansa se potýkají s vysokými náklady a s mnohem menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí. Plánují proto zrušit tisíce míst v administrativě. Tímto způsobem se snaží ušetřit a...

26. září 2025  19:31

Německá divize výrobce autozámků míří do insolvence. Značka působí i v Česku

Německá divize jednoho ze světově nejvýznamnějších výrobců zamykacích systémů do aut bojuje s obrovskými finančními problémy. Společnost Kiekert, která vyrábí i v Česku nedaleko Přelouče, podala v...

26. září 2025

Tak úspěšný rok nepamatujeme. Výrobci cideru si pochvalují jablečnou úrodu

Britové se po rekordně teplém létě těší z nebývale povedené úrody jablek. Podle pěstitelů je plod§ nejen dostatek, ale navíc jsou proti předešlým rokům výrazně sladší. To těší především firmy, které...

26. září 2025

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci

Poptávka po solárních panelech ve Spojených státech je aktuálně na svém vrcholu. Důvodem jsou štědré federální dotace na jejich pořízení. Ty však rozhodnutím prezidenta Trumpa během letošního...

26. září 2025  14:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nike a SKIMS spojily síly. Spolupráce značek chce vytvořit nový standard oblečení

Společnost Nike právě představuje dlouho očekávanou řadu sportovního a fitness oblečení produkovaného ve spolupráci se značkou SKIMS, za kterou stojí Kim Kardashian. Kolekce zahrnuje 58 modelů a...

26. září 2025  11:38

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06,  aktualizováno  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.