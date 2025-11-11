Nový návrh Světové zdravotnická organizace, který má být na konci tohoto týdne projednáván v Ženevě. Počítá s omezením počtu prodejen, regulací jejich zisků, zákazem prodeje některých značek a dokonce i distribucí tabákových výrobků přes neziskové organizace. Nervozita mezi obchodníky tak stoupá.
„Při přijetí takového návrhu by pouze došlo k přesunu prodeje z kontrolovaného prostředí prodejen na černý trh se všemi zdravotními riziky a daňovými úniky, které s tím souvisejí,“ napsal iDNES.cz Tomáš Prouza, president Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Varoval tím tak veřejnost a regulátory před důsledky zejména na malé živnostníky.
Ještě tvrdší pravidla pro trh s nikotinovými výrobky by naopak mohly být kontraproduktivní. „Místo politiky snižování rizik by byla řada kuřáků vytlačena na černý trh. Navíc u návrhu těchto extrémních opatření nebylo provedeno ani žádné vyhodnocení dopadů, takže to spíš vypadá tak, že nějaký úředník sepsal seznam svých přání, ale nikdo se nezajímal o dopady, které by to mělo na fungování ekonomiky,“ doplnil Prouza.
Původní návrh mandátu od Evropské komise byl podle něj extrémní a řada členských států ho v minulosti odmítla. Evropská komise se nevzdává. Podle informací z Bruselu i médií návrh v obdobné firmě podporuje a chce jej promítnout do legislativy EU. Pokud se tak stane, nové regulace mohou být realitou do roku 2030. Postoj Evropské unie se nicméně schvaluje konsensuálně a významná část členských států se nechala slyšet, že je proti dalším přísným návrhům.
Rozhodovat se bude na základě tvrdých dat
„Česká republika při vyjednávání jednotné pozice EU na COP11 prosazuje strategii založenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, včetně racionální regulace nových a nově vznikajících tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků podle míry jejich škodlivosti,“ uvedla tisková mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.
Zmizet by podle návrhu měly i prodejní pobídky v podobě slevových akcí stejně jako reklama v trafikách. Návrh také počítá se zákaz příchutí všech tabákových a nikotinových výrobků.
„Nové nikotinové produkty – jako jsou e-cigarety nebo zahřívaný tabák – by se neměly regulovat stejně jako klasické cigarety. Podle české pozice by měly pomáhat dospělým kuřákům, kteří chtějí přestat, přejít na méně škodlivé alternativy. Ale současně je nutné přísně chránit děti a mladistvé před jejich dostupností,“ doplnila Ješátová.
Její kolega z ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob paniku z nových regulací mírní. „Závěry přijaté na COP11 nemají přímý legislativní dopad – stanovují pouze cíle, o které mají země usilovat v oblasti kontroly tabáku,“ mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.
Jednání o míře implementace návrhů WHO tak budou záviset především na tvrdých datech, a ta zatím chybí. V mnoha případech jde o návrhy k dalšímu rozpracování. „Vzhledem k šíři navrhovaných opatření, z nichž k některým není stran stanovení efektivity dostatek odborné evidence nejen na lokální, nýbrž i na globální úrovni, nelze paušálně zhodnotit jejich celkovou účinnost,“ dodala Ješátová.
Česko má navíc díky dosavadnímu pragmatickému přístupu našlápnuto k modelu, který funguje – podobně jako ve Švédsku, kde je kouření na ústupu a výskyt rakoviny nejnižší v celé EU. Švédové si v minulosti vyjednali výjimku z regulí EU a umožnili snazší přístup k bezdýmnému tabáku a nikotinovým sáčkům – na úkor klasických cigaret. Ačkoliv počet uživatelů nikotinu ve Švédsku je zde srovnatelný s ostatními zeměmi, cigarety kouří pouze okolo pěti procent populace.
Podpora vlády?
Česká republika se vyznačuje poměrně vysokým procentem kuřáků. Dostupné analýzy mapující kouření a úmrtnost v tuzemsku uvádějí, že až 33,4 procenta mužů a 26,5 procenta žen užívá cigarety. Mezinárodní studie Global Health Consults potom naznačuje, že důsledná podpora strategie snižování škod způsobených tabákem by mohla do roku 2060 zachránit až 280 tisíc životů.
„Počet uživatelů cigaret v Česku sice mírně klesá, ale stále to nestačí k zamezení předčasným úmrtím tisíců lidí ročně. Za poměrně specifický jev lze považovat skutečnost, že navzdory vysokému podílu kuřáků v populaci jsou zde nikotinové alternativy stále málo rozšířené, přičemž legislativa je buď přehlíží anebo zcela ignoruje.
Podle našich propočtů by větší podpora ze strany vládních představitelů mohla potenciálně předejít až 280 tisícům předčasných úmrtí do roku 2060, pokud by byla dostatečná pozornost věnována strategii snižování škod způsobených tabákem (Tobacco Harm Reduction, THR),“ uvedl Derek Yach, jeden z autorů studie o THR, kterou vypracovala společnost Global Health Consults.