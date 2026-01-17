S myšlenkou hliníkových láhví na whisky přišla palírna Stirling Distillery ve stejnojmenném skotském hrabství. Podle vedení firmy by se tím zvýšila udržitelnost celého podnikání a snížila uhlíková stopa, píše list The Guardian.
Hliník je jedním z nejrozšířenějších materiálů v potravinářském a nápojovém průmyslu a postupně proniká i do světa alkoholu. Několik výrobců vodky a ginu už hliníkové láhve nabízí, producenti whisky se mu však dosud vyhýbali. Kladli totiž důraz na tradici a obávali se konzervativního přístupu konzumentů nápoje.
Stirling Distillery se ve spolupráci s vědci z Heriot-Watt University v Edinburghu pustila do projektu, jehož cílem je ověřit, zda jsou hliníkové lahve bezpečné.
Marketingová ředitelka palírny Stirling Kathryn Holmová věří, že mladší spotřebitele by mohli lepší ekologické parametry láhví nalákat. Tradiční sklo se totiž na výsledné uhlíkové stopě výrazně podílí, láhev může vážit téměř tolik co samotná whisky, kterou obsahuje, připomíná The Guardian.
Hliníkové láhve mohou naopak být až o devadesát procent lehčí a mnohem tenčí než ty skleněné. Snižují tak náklady na dopravu i spotřebu energie a navíc se mnohem snadněji a efektivněji recyklují. Dají se také snadno upravovat a gravírovat, což umožňuje vytvářet různé limitované edice nebo zakázkové láhve, uvedla Holmová.
„V tuto chvíli je docela těžké přesvědčit lidi, aby zaplatili sto liber za whisky v hliníkové láhvi,“ řekla Holmová. „Skutečnou poptávku zjistíme až ve chvíli, kdy ji uvedeme na trh.“
V minulosti testovala hliníkové láhve například palírna Isle of Harris Distillery, skotský výrobce Ogilvy prodává svou vodku v hliníkových placatkách a tvrdí, že se obaly dají znovu využít třeba jako láhve na vodu.
Úplně jednoduché to však s hliníkem není. Profesorka Annie Hillová z Heriot-Watt University uvedla, že laboratorní testy odhalily ve whisky ze Stirlingu stopy uvolněného hlinku, což vyvolává obavy z potenciálních zdravotních důsledků. Výzkumníci se domnívají, že aluminiové láhve narušila whisky s vysokým obsahem alkoholu, v tomto případě 49 procent. Chtějí proto testovat vylepšené modely obalů a provést dlouhodobější zkoušky.