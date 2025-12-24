Popularita piva je patrná už po ránu, kdy se před branami kláštera řadí auta z celé Evropy. Řidiči trpělivě čekají, až jim mniši v hábitech pomocí vysokozdvižných vozíků naloží předem objednané přepravky. Celý proces je zahalen byrokracií, která nákup piva záměrně komplikuje.
Westvleteren patří mezi 11 pivovarů na světě certifikovaných Mezinárodní trapistickou asociací. To znamená, že pivo musí být vařeno v blízkosti kláštera pod dohledem mnichů či mnišek a zisky slouží výhradně k chodu komunity nebo na charitu. Pět z těchto pivovarů se nachází v Belgii.
Mniši od svatého Sixta v letošním roce vařili jen během 57 dní. Podle údajů poskytnutých agentuře Bloomberg vyprodukují v tomto roce jen něco přes 7 500 hektolitrů piva. To je zanedbatelné množství v porovnání s celkovou belgickou produkcí, která loni činila zhruba 21 milionů hektolitrů. Přesto má trapistická tradice zásadní význam – i díky ní zapsalo UNESCO belgickou pivní kulturu na seznam nehmotného dědictví lidstva.
Morální základ
„I když počet mnichů klesá, jejich role strážců tradice, kvality, hodnot a důvěryhodnosti je pro belgickou pivní kulturu nepostradatelná,“ říká Krishan Maudgal, ředitel Svazu belgických pivovarů. Tvoří podle něj morální a historický základ, na němž stále stojí velká část belgického pivního příběhu.
Na první pohled se může zdát, že se trapistickým pivovarům daří. Pivo je stále žádané a kláštery jsou schopny investovat do budoucnosti. Jejich specifický model je ale dost náročný. Americký trapistický pivovar ukončil činnost v roce 2022, belgický Achel přišel v roce 2023 o status trapisty a byl prodán komerčnímu producentovi poté, co jej opustili poslední mniši. Nejde přitom jen o ztrátu oblíbených značek, ale o ohrožení institucí, které mají významnou ekonomickou a charitativní roli v regionech.
Ve Westvleterenu se nyní na provozu pivovaru podílejí jen dva mniši, dalších pět pomáhá při stáčení. Výjimečná pověst piva však vytváří problém, který jiné trapistické pivovary v takové míře neřeší. Láhev piva stojí v klášteře v průměru 2,10 eura, ale na sekundárním trhu se prodává za násobky této ceny. Britský web Beautiful Beers nabízí jednu láhev za více než desetinásobek původní ceny, americký Belgianshop.com chce přes 300 dolarů za šest kusů.
Od roku 2019 se mniši snaží proti přeprodeji bojovat. Zavedli online objednávkový systém, kde si zákazník musí vytvořit účet, sledovat náhodně se otevírající e-shop, čekat ve virtuální čekárně a poté má jen deset minut na objednávku. Maximem jsou čtyři přepravky po 24 láhvích, povinné je zadání registrační značky auta i přesný čas vyzvednutí. Porušení pravidel znamená zákaz dalších nákupů.
V roce 2023 klášter přistoupil k částečnému uvolnění zásad a začal vyvážet 240 000 láhví ročně do několika vybraných nizozemských obchodů. Cílem je potlačit „spekulativní zisky“ překupníků. „Chtějí nabízet řemeslný produkt – ale za férovou cenu,“ vysvětluje Yves Panneels, který zajišťuje komunikaci pro trapistické pivovary včetně Westvleterenu. „A také spravedlivou distribuci, aby si pivo mohl koupit každý, nejen ti, co mají hodně peněz.“
Opatství s pivovarem
Benediktinští mniši usilují o minimální kontakt s okolním světem, zároveň však platí zásada, že si musí vydělávat vlastní prací. Tento model soběstačnosti je patrný například v pivovaru Westmalle u Antverp, který ročně vyprodukuje asi 120 000 hektolitrů piva, vyrábí sýry z vlastního stáda krav a provozuje pekárnu i kovárnu.
V některých klášterech se mniši stáhli z každodenní výroby a určují strategii prostřednictvím správních rad, zatímco provoz zajišťují profesionální zaměstnanci. Philippe Van Assche, dlouholetý ředitel pivovaru Westmalle, to shrnuje jasně: „Je to opatství s pivovarem, ne naopak.“ Cílem není maximalizace zisku, ale stabilní produkce, podpora komunity a charity.
Dlouhodobou hrozbou však zůstává nedostatek nových povolání. „Je to výzva, která tu byla vždy, ale každým rokem je viditelnější,“ říká Van Assche. Přesto existují i opatrné důvody k optimismu. V Chimay se počet mnichů za sedm let zvýšil ze dvanácti na čtrnáct, navíc se zde připravují tři novicové.
„Jsme tu už 200 let,“ uzavírá Van Assche. „Rádi bychom toto krásné místo – s farmou, pivovarem, sýrařstvím a prostorem ticha – zachovali i pro další generace.“
Kdo jsou trapisté
Trapisté (plným názvem Řád cisterciáků přísné observance) žijí podle přísných pravidel cisterciáckého řádu původem z opatství La Trappe ve Francii. Vedou život v tichu a samotě, spojují práci, často řemeslnou či zemědělskou, s modlitbou a jsou známí výrobou produktů jako hořčice či sýry nebo právě pivo. V Česku funguje klášter Nový Dvůr, je známý svou architekturou a produkty, jako je trapistická hořčice.