Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje samotnou podstatu jeho fungování. Na jedné straně je to šedý trh s jeho vyhlášeným pivem Westvleteren, na straně druhé postupný úbytek mnichů v trapistickém řádu.
Opat Manu Van Hecke v opatství svatého Sixta, kde se vaří i pivo Westvleteren. (14. června 2019) | foto: Profimedia.cz

Popularita piva je patrná už po ránu, kdy se před branami kláštera řadí auta z celé Evropy. Řidiči trpělivě čekají, až jim mniši v hábitech pomocí vysokozdvižných vozíků naloží předem objednané přepravky. Celý proces je zahalen byrokracií, která nákup piva záměrně komplikuje.

Westvleteren patří mezi 11 pivovarů na světě certifikovaných Mezinárodní trapistickou asociací. To znamená, že pivo musí být vařeno v blízkosti kláštera pod dohledem mnichů či mnišek a zisky slouží výhradně k chodu komunity nebo na charitu. Pět z těchto pivovarů se nachází v Belgii.

Lidé si radši pochutnají, už není cílem vypít co nejvíc alkoholu, říká vítěz pivní soutěže

Mniši od svatého Sixta v letošním roce vařili jen během 57 dní. Podle údajů poskytnutých agentuře Bloomberg vyprodukují v tomto roce jen něco přes 7 500 hektolitrů piva. To je zanedbatelné množství v porovnání s celkovou belgickou produkcí, která loni činila zhruba 21 milionů hektolitrů. Přesto má trapistická tradice zásadní význam – i díky ní zapsalo UNESCO belgickou pivní kulturu na seznam nehmotného dědictví lidstva.

Morální základ

„I když počet mnichů klesá, jejich role strážců tradice, kvality, hodnot a důvěryhodnosti je pro belgickou pivní kulturu nepostradatelná,“ říká Krishan Maudgal, ředitel Svazu belgických pivovarů. Tvoří podle něj morální a historický základ, na němž stále stojí velká část belgického pivního příběhu.

Na první pohled se může zdát, že se trapistickým pivovarům daří. Pivo je stále žádané a kláštery jsou schopny investovat do budoucnosti. Jejich specifický model je ale dost náročný. Americký trapistický pivovar ukončil činnost v roce 2022, belgický Achel přišel v roce 2023 o status trapisty a byl prodán komerčnímu producentovi poté, co jej opustili poslední mniši. Nejde přitom jen o ztrátu oblíbených značek, ale o ohrožení institucí, které mají významnou ekonomickou a charitativní roli v regionech.

Ve Westvleterenu se nyní na provozu pivovaru podílejí jen dva mniši, dalších pět pomáhá při stáčení. Výjimečná pověst piva však vytváří problém, který jiné trapistické pivovary v takové míře neřeší. Láhev piva stojí v klášteře v průměru 2,10 eura, ale na sekundárním trhu se prodává za násobky této ceny. Britský web Beautiful Beers nabízí jednu láhev za více než desetinásobek původní ceny, americký Belgianshop.com chce přes 300 dolarů za šest kusů.

Pivní hlídka: V Břevnově mniši už před tisíci lety jedli pivo

Od roku 2019 se mniši snaží proti přeprodeji bojovat. Zavedli online objednávkový systém, kde si zákazník musí vytvořit účet, sledovat náhodně se otevírající e-shop, čekat ve virtuální čekárně a poté má jen deset minut na objednávku. Maximem jsou čtyři přepravky po 24 láhvích, povinné je zadání registrační značky auta i přesný čas vyzvednutí. Porušení pravidel znamená zákaz dalších nákupů.

Belgické pivo může vonět jako zpocené sedlo či balíček karet, líčí expert Nerad

V roce 2023 klášter přistoupil k částečnému uvolnění zásad a začal vyvážet 240 000 láhví ročně do několika vybraných nizozemských obchodů. Cílem je potlačit „spekulativní zisky“ překupníků. „Chtějí nabízet řemeslný produkt – ale za férovou cenu,“ vysvětluje Yves Panneels, který zajišťuje komunikaci pro trapistické pivovary včetně Westvleterenu. „A také spravedlivou distribuci, aby si pivo mohl koupit každý, nejen ti, co mají hodně peněz.“

Opatství s pivovarem

Benediktinští mniši usilují o minimální kontakt s okolním světem, zároveň však platí zásada, že si musí vydělávat vlastní prací. Tento model soběstačnosti je patrný například v pivovaru Westmalle u Antverp, který ročně vyprodukuje asi 120 000 hektolitrů piva, vyrábí sýry z vlastního stáda krav a provozuje pekárnu i kovárnu.

V některých klášterech se mniši stáhli z každodenní výroby a určují strategii prostřednictvím správních rad, zatímco provoz zajišťují profesionální zaměstnanci. Philippe Van Assche, dlouholetý ředitel pivovaru Westmalle, to shrnuje jasně: „Je to opatství s pivovarem, ne naopak.“ Cílem není maximalizace zisku, ale stabilní produkce, podpora komunity a charity.

Dlouhodobou hrozbou však zůstává nedostatek nových povolání. „Je to výzva, která tu byla vždy, ale každým rokem je viditelnější,“ říká Van Assche. Přesto existují i opatrné důvody k optimismu. V Chimay se počet mnichů za sedm let zvýšil ze dvanácti na čtrnáct, navíc se zde připravují tři novicové.

„Jsme tu už 200 let,“ uzavírá Van Assche. „Rádi bychom toto krásné místo – s farmou, pivovarem, sýrařstvím a prostorem ticha – zachovali i pro další generace.“

Kdo jsou trapisté

Trapisté (plným názvem Řád cisterciáků přísné observance) žijí podle přísných pravidel cisterciáckého řádu původem z opatství La Trappe ve Francii. Vedou život v tichu a samotě, spojují práci, často řemeslnou či zemědělskou, s modlitbou a jsou známí výrobou produktů jako hořčice či sýry nebo právě pivo. V Česku funguje klášter Nový Dvůr, je známý svou architekturou a produkty, jako je trapistická hořčice.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

24. prosince 2025

Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt

Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje,...

24. prosince 2025

Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022)

Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí,...

24. prosince 2025

O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

ilustrační snímek

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu....

24. prosince 2025

Otevírací doba obchodů na první vánoční svátek 25. prosince. Nakoupíte u rozvážkových služeb?

Ilustrační snímek

Boží hod vánoční nebo také První svátek vánoční připadá letos na čtvrtek. V žádném velkém obchodě si ale 25. prosince nenakoupíte a zavřených zůstane i mnoho z těch, kterým to zákon neukládá....

24. prosince 2025

Svíčky začínáme tvořit v létě. Mezi favority patří Perníček, říká podnikatelka

Podnikatelka Eva Vontrobová

S výrobou svíček začala neslyšící Eva Vontrobová před mnoha lety, kdy tvořila dárky pro rodinu. Tento koníček se nakonec proměnil v podnikání a dnes ve své rodinné dílně na jižní Moravě vyrábí...

24. prosince 2025

Sovětské Nintendo i hra proti socialistické morálce. Jak se sháněly dárky pro Husákovy děti

Premium
Najdete mezi předlistopadovými hračkami alespoň jednu věc, s níž jste si jako...

V Československu se o výrobu hraček snažila řada podniků. To ale neznamenalo, že všude vládl dostatek. Po čem prahly takzvané Husákovy děti?

24. prosince 2025

Nejkrásnější vánoční město Evropy drží laťku vysoko. Nasadilo i podvodního Santu

Velkolepé vánoční trhy v chorvatském Záhřebu (22. prosinec 2025)

Při spojení cestovní ruch a Chorvatsko se většině vybaví azurový Jadran a pláže, teď ale Záhřeb navlékl nový vánoční kabát, ba dokonce jeden z nejvkusnějších v Evropě. Záhřeb už totiž v minulosti...

23. prosince 2025

Barevní vojáčci i Trump ze dřeva. Cla zasáhla tradiční německou výroby louskáčků

Žena pracuje na výrobě ořechových louskáčků s motivem kovboje v továrně...

V malé dílně ukryté v kopcovité krajině Krušných hor ve východním Německu stojí v pozoru řady dřevěných vojáčků. Jejich červené kabáty se lesknou a čtvercové čelisti určené k louskání vlašských...

23. prosince 2025

V Elysejském paláci řádili zloději nádobí. Mezi podezřelými je zaměstnanec

Francouzští ministři opouštějí Elysejský palác po zasedání vlády věnovaném...

Tři muži čelí obvinění z krádeže vzácného nádobí používaného při státních recepcích a dalších akcích francouzského prezidentského paláce. Hodnota ukradených předmětů se odhaduje na 15 000 až 40 000...

23. prosince 2025

Jim Beam na rok zavírá svou palírnu v Kentucky. Chce investovat do provozu

Jim Beam (22. prosince 2025).

Výrobce oblíbeného bourbonu Jim Beam zastaví na celý rok 2026 výrobu ve své hlavní palírně v americkém státě Kentucky. Důvodem je i protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, na...

23. prosince 2025  14:43

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

