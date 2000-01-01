náhledy
Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy dorazit i do Polska, Německa či Česka. My jsme jednu z britských poboček navštívili a burger ochutnali. Klasický Wendy’s Single s hranolky a nápojem vyšel na 7,79 libry, tedy přibližně 218 korun.
Autor: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz
Wendy’s byla po dvě dekády z evropského trhu prakticky pryč. Návrat začal ve Velké Británii a letos pokračuje vstupem do Rumunska, kde už řetězec provozuje čtyři pobočky.
Klasický Wendy’s Single s hranolkami a nápojem stojí 7,79 liber (asi 218 Kč), dvojitá verze 9,49 liber (265 Kč) a trojitá 10,99 liber (307 Kč). Baconator Double vyjde na 11,49 liber (321 Kč), dětské menu s hračkou pak na 3,99 liber (112 Kč).
Wendy’s klade důraz na čerstvost a rychlou přípravu. Každý burger se griluje až po objednání a maso se nikdy nezmrazuje. Je to princip, který značka zdůrazňuje od svého vzniku v roce 1969.
Společnost Wendy’s, která dnes provozuje přes 7 000 restaurací ve více než třiceti zemích světa, potvrdila zájem vstoupit na český trh. Podle ředitele pro Evropu Michaela Clarka je Česko díky své poloze a silnému trhu ideální základnou pro expanzi.
Pro český trh by značka Wendy’s mohla znamenat konkurenci pro zavedené značky, jako jsou McDonald’s nebo Burger King. Firma však sází na odlišnost, tedy čtvercové karbanátky, osobitý styl a dezert Frosty.
„Wendy’s je globální značka, ale umí se přizpůsobit lokálním trhům. Sázíme na čerstvost, moderní design a digitální inovace,“ uvedl na setkání franšízantů letos v září Andrew Froggatt při prezentaci plánů expanze.
Značka Wendy’s vznikla v Ohiu podnikatelem Davem Thomasem. Ten pojmenoval podnik po své dceři Melindě, která si jako malá říkala Wendy.
Po úspěchu v Rumunsku a Velké Británii chce Wendy’s během několika let expandovat do Polska, Německa a Česka. Firma tak potvrzuje, že Evropa je pro ni klíčovým regionem.
Camdenský Wendy’s ukazuje, jak se mění i samotná kultura fastfoodu – méně plastu, více lokální identity a důraz na kvalitu. Značka tím oslovuje novou generaci zákazníků.
Wendy’s se profiluje jako značka, která propojuje klasický americký fastfood s moderním pojetím stravování. Vedle burgerů nabízí i saláty, wrapy a rostlinné alternativy.
Moderní samoobslužný systém je součástí strategie značky zaměřené na rychlost a digitalizaci služeb.
Řetězec Wendy’s staví svou nabídku na slanině, což dokazuje také jeden ze sloganů přímo na pobočce. Příkladem je Baconator se dvěma hovězími masy a štědrou porcí slaniny.
Nabídka nápojů v londýnské pobočce Wendy’s odpovídá standardu ostatních fastfoodových řetězců. Společnost dlouhodobě spolupracuje s firmou Coca-Cola.
Wendy’s v londýnském Camdenu nabízí v horní části 60 míst k sezení. V přízemí se jídlo objednává a připravuje.
V camdenské restauraci je patrné, jak se značka mění a klasické červené logo doplňují minimalistické prvky a digitální obrazovky, které přinášejí moderní pojetí americké tradice.
