|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...
Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy
Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...
Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek
Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...
Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci
Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...
Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii
Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...
Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní
Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z...
Ochrana proti erozi není třeba, rozhodl europarlament. Čeští zemědělci slaví
Zemědělci si mohou oddechnout. V Česku hojně kritizovaná povinnost, která měla půdu v EU více chránit proti erozi, narazila v Evropském parlamentu. Europoslanci rozhodli, že zruší několik pravidel v...
Denní výhry za tisíce a na konci milionový diamant. Čtěte iDNES.cz a vyhrajte
Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje už v pondělí. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej ve tvaru diamantu posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun. Do soutěže se...
Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii
Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...
Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje
Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto...
Vezmu pušku a vydám se na lov. Američtí zákazníci bědují nad zdražováním
Maloobchodní ceny potravin ve Spojených státech stále rostou a frustrovaní spotřebitelé se trendu ze všech sil snaží přizpůsobit. Zákazníci tvrdí, že omezují nákupy, zásobují se určitými potravinami...
Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu
Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v...
Budoucnost patří aluminiu. Cena dlouho přehlíženého kovu může prudce růst
Po mědi či platině může cenový boom v dalších měsících potkat i hliník. Ačkoliv tento průmyslový kov dlouhá léta zůstával mimo bližší pozornost investorů, brzy se to může změnit. Hliník totiž hraje...
Kazíte nám podzim. Turistů už mají dost i obyvatelé Nové Anglie
Nárůst počtu turistů se stal citlivým tématem i v americkém státě Vermont. Některá malá města se tak poprvé v historii zaměřila na neukázněné návštěvníky přijíždějící sem za podzimními barvami a...
Rohlík ve Vídni otevřel distribuční centrum pro potraviny. Je plně automatizované
Společnost Veloq z rodiny Rohlik Group v pátek ve Vídni představila ve spolupráci s AutoStore nové distribuční centrum pro logistiku potravin. Obě společnosti zároveň oznámily mezinárodní...
Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard
Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo v pátek ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu...
Trumpova mastná pomsta. Zbraní v obchodní válce s Čínou se stal kuchyňský olej
Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nabírá na obrátkách. Americký prezident Trump nově zvažuje cla na dodávky použitých čínských kuchyňských olejů, které se používají třeba pro výrobu...