Kamera si na tehdy se rozvíjejícím internetu rychle získala popularitu a vysílala přibližně deset let. Vypnuta byla před čtvrt stoletím, 22. srpna 2001, poté co se počítačová laboratoř přestěhovala do nové budovy.
Z univerzitního kávovaru se stala internetová hvězda. Stránku s první webkamerou navštívilo téměř 2,5 milionu lidí z celého světa.
„Bylo to velmi populární, protože to bylo uvedeno do provozu v době, kdy toho nebylo na internetu moc k vidění,“ citoval před časem list The Times jednoho z vědců Dana Gordona.
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Pohovor přes webovou kameru je zrádný. Na co si dát největší pozor
Jeho kolega Quentin Stafford-Fraser uvedl, že program sledující kávovar byl patrně užitečnější než cokoli jiného, co při své práci na počítačových sítích vytvořil. Poslední snímek z kamery je stále k vidění na stránkách univerzity.
Nejstarší nepřetržitě fungující webkamera je na Sanfranciské státní univerzitě. V provozu je od roku 1994 a její obraz se aktualizuje každých 20 sekund.