Skočte si do vlaku, to stihnete. Nádraží řeší zavřená WC kuriózním způsobem

Autor:
  11:45
Německé dráhy jsou už delší dobu terčem kritiky kvůli nespolehlivosti a častým zpožděním. Tentokrát se na stránky deníku Bild dostal o něco kurióznější problém. A sice to, jak řeší problém s nefunkčními toaletami na relativně velkém hlavním nádraží v saském Cvikově.

Historická budova hlavního nádraží v německém Cvikově z roku 1845 | foto: Profimedia.cz

Na tamním hlavním nádraží se porouchala kanalizace a zavřené tak jsou pánské i dámské toalety. Cestující s naléhavou potřebou jsou tak posíláni do vlaků, které právě ve stanici zastavily.

Kvůli poruše kanalizace na nádraží nefunguje ani jedna z toalet. „Kvůli prasklému kanalizačnímu potrubí byla toaleta 4. srpna uzavřena,“ cituje německý deník Bild mluvčího Deutsche Bahn a potvrdil tak informaci místního tisku.

Společnost nabízí alternativní řešení. „Momentálně odkazujeme lidi na vlaky,“ dodal mluvčí, načež Bild provedl test.

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

„Teď se dostanete pouze na nástupiště číslo 7, regionální vlak tam bude stát patnáct minut. Jsem si jistá, že to stihnete,“ povzbudila reportéra žena za přepážkou. Z osmi nástupišť nádraží odjíždí každou hodinu asi deset vlaků.

Není jasné, jak dlouho situace na nádraží otevřeném v roce 1845 potrvá. „Pracujeme na odstranění závady, ale konkrétní datum znovuotevření nemůžeme stanovit,“ dodal mluvčí drah. Instalace mobilních toalet je podle dopravce také nemožná, uvedl německý web.

Z německého Cvikova jezdí i přímé vlaky do Česka, mimo jiné do Františkových Lázní a Chebu, Kraslic nebo do Sokolova.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

Celý den v kavárně za cenu jednoho kafe? Starbucks zpřísnil pravidla pro „okupanty“

Jihokorejská odnož kavárenského řetězce Starbucks se musela vypořádat s neobvyklým problémem. Hosté si totiž z kaváren začali dělat kanceláře a nosili si do nich i stolní počítače nebo tiskárny....

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Skočte si do vlaku, to stihnete. Nádraží řeší zavřená WC kuriózním způsobem

Německé dráhy jsou už delší dobu terčem kritiky kvůli nespolehlivosti a častým zpožděním. Tentokrát se na stránky deníku Bild dostal o něco kurióznější problém. A sice to, jak řeší problém s...

20. srpna 2025  11:45

V prvním pololetí rostla spotřeba elektřiny i plynu, nejvíce u domácností

Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně stoupla o 2,6 procenta, u zemního plynu dosáhl nárůst 13,2 procenta. U obou komodit svou spotřebu nejvíce zvýšily domácnosti, uvedl v tiskové...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Restaurace zavádí menu s různými druhy vody. Nejdražší je za téměř 600 korun

Láska k vínům a smysl pro ocenění jemné chutě jsou jejich kultuře vlastní. Francouzská restaurace v severní Anglii se však rozhodla, že se novým krokem pokusí uspokojit i hosty, kteří alkoholu...

19. srpna 2025  20:26

Jednu si půjč, jinou vrať. V Americe zažívají boom letištní knihovny

K nemalé radosti literárně nadšených cestovatelů zavádí stále více amerických letišť veřejné knihovny na způsob českých khihobudek. Cestující si v nich do letadla může vzít svazek a po příletu ho...

19. srpna 2025

Korea prozkoumá smlouvu KHNP s Westinghouse. Mohla by být pro zemi nevýhodná

Kancelář prezidenta Korejské republiky v úterý nařídila vyšetřování obvinění, že státní společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) uzavřela s americkou jadernou technologickou firmou Westinghouse...

19. srpna 2025

VIDEO: Ve Švédsku přesouvají historický kostel. Za dva dny urazí pět kilometrů

Téměř 50 let po přesunu kostela v Mostě se opakuje podobný příběh. Tentokrát ve švédské Kiruně, kde dnes začala dvoudenní přeprava 113 let starého kostela. Na pětikilometrovou cestu se červená...

19. srpna 2025  17:28

Výrobce švýcarských armádních nožů zvažuje přesun části produkce do USA

Společnost Victorinox, výrobce proslulých švýcarských armádních nožů, hodlá přesunout část své výroby do Spojených států. Tímto krokem chce zmírnit důsledky dovozních cel na své podnikání, uvedl v...

19. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Když se ve Věžnici a jejím okolí objevily plány na výstavbu větrných elektráren, část obyvatel se obávala hluku, zásahu do krajiny nebo poklesu cen nemovitostí. Dnes mnozí obyvatelé z obce na...

19. srpna 2025  15:27

Zetor loni opět vršil ztrátu a propouštěl. Teď chce nulu a chystá nové traktory

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Vedení věří, že letos se firma...

19. srpna 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.