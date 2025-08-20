Na tamním hlavním nádraží se porouchala kanalizace a zavřené tak jsou pánské i dámské toalety. Cestující s naléhavou potřebou jsou tak posíláni do vlaků, které právě ve stanici zastavily.
Kvůli poruše kanalizace na nádraží nefunguje ani jedna z toalet. „Kvůli prasklému kanalizačnímu potrubí byla toaleta 4. srpna uzavřena,“ cituje německý deník Bild mluvčího Deutsche Bahn a potvrdil tak informaci místního tisku.
Společnost nabízí alternativní řešení. „Momentálně odkazujeme lidi na vlaky,“ dodal mluvčí, načež Bild provedl test.
„Teď se dostanete pouze na nástupiště číslo 7, regionální vlak tam bude stát patnáct minut. Jsem si jistá, že to stihnete,“ povzbudila reportéra žena za přepážkou. Z osmi nástupišť nádraží odjíždí každou hodinu asi deset vlaků.
Není jasné, jak dlouho situace na nádraží otevřeném v roce 1845 potrvá. „Pracujeme na odstranění závady, ale konkrétní datum znovuotevření nemůžeme stanovit,“ dodal mluvčí drah. Instalace mobilních toalet je podle dopravce také nemožná, uvedl německý web.
Z německého Cvikova jezdí i přímé vlaky do Česka, mimo jiné do Františkových Lázní a Chebu, Kraslic nebo do Sokolova.