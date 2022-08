Minerálku vyrobí na střeše ze vzduchu, vybavili i pouštní speciál od Škody

„Pokud jde o chuť, vyrovná se kvalitním minerálkám. Ani největší znalci nepoznají rozdíl mezi evianem z lahve a z našeho firemního vodovodu, když jim dáme ochutnat vodu stejného složení,“ říká Steve Elbaz, viceprezident společnosti Watergen. Zvládli by prý i českou mattonku. Zkrátka vše, co si zákazník poručí.

„Vodu vytváříme kondenzací ze vzduchu, pročištěním, přes náš patentovaný filtrační systém a přidáním minerálů,“ zjednodušuje princip technologie ředitelka prodeje Anna Chernyavská. S generátory vody už dobyli Afriku i Asii, hlavně oblasti, kde je pitné vody málo.

Po třinácti letech od založení společnosti stoupne do konce letošního roku počet továren, které generátory vody ve světě vyrábí na osm. Jsou v USA, Indii, Spojených arabských emirátech, Číně a pochopitelně v Izraeli.

„Snažíme se, aby výroba byla blízko odběratelům,“ vysvětluje Elbaz. A přibudou ještě další, neboť poptávka podle Chernyavské stále převyšuje nabídku. Kolik generátorů dosud prodali, podle jejích slov Watergen coby společnost s ručeným omezeným nezveřejňuje. „Každý měsíc jich prodáme několik tisíc,“ odhaduje ředitelka prodeje.

Byly to právě dvě miliardy lidí bez kvalitní vody, které od roku 2009 poháněly Watergen k převratným technologiím. Ty pak firma testuje ve svém sídle, v nenápadné, několikapatrové budově asi patnáct kilometrů od byznysového centra Izraele – Tel Avivu.

Generátory na střeše Watergenu

Na střeše mají generátory – ten největší GEN-L, který zvládne vyprodukovat až 6 000 litrů vody denně, tak i menší variantu pro 900 litrů denně. Voda z nich pak míří do pítek (vodních chladičů), které jsou rozesety po chodbách společnosti. Vodu ze vzduchu tu pijí všichni zaměstnanci, vaří z ní i kávu. Chutná prý skvěle.

V přízemí má Watergen laboratoře a velkou dílnu. Šroubky, hadičky, trubky, dráty... nepřehledná změť. Právě tady skládali firemní technici prototyp generátoru, který použili čeští studenti pro nedávno představený pouštní rallye vůz Škoda Afriq. Ještě než se tak stalo, Watergen tento prototyp vyzkoušel ve své klimatické laboratoři. Pečlivě izolovaná místnost, kde se kvůli testování generátorů nastavuje potřebná teplota i vlhkost, se nachází hned vedle dílny.

Nejdřív se počítalo s vyšší vlhkostí vzduchu, ale vývoj dovedl Watergen mnohem dál. Dnes už stačí jen dvacetiprocentní vlhkost vzduchu. Avšak podle generálního ředitele společnosti to zdaleka nebyla ta nejtěžší výzva. „Jedním z našich největších úspěchů je, že dokážeme vyrobit ze vzduchu hodně vody za relativně malé spotřeby energie,“ říká ředitel Michael Rutman.

„Díky našemu výzkumu a vylepšení máme spotřebu 220 wattů na litr vody,“ dodává s tím, že na snižování spotřeby elektřiny se neustále pracuje.

Nízká spotřeba umožňuje využití generátorů napojených jen na solární panel, a tedy i v odlehlých oblastech. Nakonec právě pro ně byly první generátory vody z atmosféry vynalezeny. Princip je jednoduchý: generátor nasaje vzduch, přefiltruje, aby ho zbavil prachu a dalších nečistot. Dále se vlhkost ze vzduchu zkondenzuje, vzniklá voda se dočistí přes UV filtr a mineralizuje. „Vodu můžeme mineralizovat podle preferované chuti a podle ideálního složení pro lidské tělo,“ vysvětluje Elbaz.

To dalo i základ pro další krok či ambici Watergenu – zbavit svět plastových lahví. Generátory Genny, které mohou vyrobit až 30 litrů vody pro kanceláře či domácnosti, budou nejspíš silnou konkurencí pro výdejníky vody založené na plastových barelech. Zajásají nejen ekologové, ale i hygienici.

Nejenže se barely s vodou nemusí nikam vozit a nikdo se s nimi nemusí dřít, ale hlavně generátory Watergen není třeba čistit – díky UV čištění se v nich bakterie neusazují.

Revoluce v dopravě?

Dalším krokem by měly být mobilní generátory vody, jak to ukázal prototyp od Škoda Auto, jejíž izraelská DigiLab technologii Watergen představila. „Možnost získávat pitnou, kvalitní vodu přímo na palubě vozu by mohlo pro naše zákazníky být velkým přínosem,“ vysvětluje Ludmila Prokopcová, vedoucí technologického scoutingu a business developmentu DigiLab Izrael.

Zkrátka, na cesty už nebude nutné vozit si plastové lahve s vodou, ale tu čerstvou si cestující napustí z kohoutku na palubní desce. Kdy? To podle Ludmily Prokopcové záleží na modelech vozu i na zájmu trhu. Dodává, že integrace nové technologie do osobních vozů zpravidla trvá několik let.

Ovšem ti, kdo si koupili novou škodovku nedávno, nemusí litovat. Společnost chystá i výrobu generátorů velkých zhruba jako kufr a o váze 25 kilo, které budou pojízdné a které si zákazník může vzít s sebou na cesty. Vyrobí až 25 litrů vody denně. O něco větší se pak připravují pro střechy karavanů.

Otázka je, kolik to bude stát. Obchodní oddělení Watergen se cenami nechlubí, prý záleží na lokalitě, množství odběru. Proto jen orientačně: cena za generátor pro 6 000 litrů vody dosahuje v přepočtu až čtyř milionů korun. Malý Genny vyjde asi na 80 000 korun. I když je v průměru desetiletá záruka, firma ujišťuje, že i po ní budou všechny součástky renovovatelné anebo recyklovatelné.

Načepovat si vodu do vlastní lahve by v budoucnu mělo jít i ve vlacích nebo autobusech. Společnost počítá s tím, že výroba mobilních generátorů by se měla zahájit začátkem příštího roku. Právě mobilní generátory nejspíš přivedou Watergen do Evropy, hlavně do té severní, jelikož jsou umístěné ve vnitřních prostorách..

Při méně než 15 stupních Celsia totiž zatím Watergen vodu nevyrábí. Tedy zvládl by to, ale moc jí není. Řešením pro mírné klimatické pásmo je zatím jen jedno: používat generátory jen několik měsíců v roce nebo je umístit do domů či na půdy.

„Pracujeme i na technologii, kdy bude možné vyrábět vodu i při minusových teplotách vzduchu. Ale dříve než za dva roky nejspíš nebude,“ dodává Elbaz.