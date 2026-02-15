Daňová změna bude mít v praxi výrazné důsledky, tvrdí experti. Velmi citelně se totiž promění celkový daňový model státu, který dlouhé roky stál na daních ze spotřeby. Kritici ale namítají, že Washington přijde o výhodu, kterou dlouho budoval, píše agentura Bloomberg.
Stát Washington je dlouhodobě domovem mnoha technologických magnátů, kteří roky těžili právě i z chybějící daně z příjmu. Za daňovou změnou stojí demokraté, kteří tvrdí, že nový daňový model státu Washingtonu bude proti tomu současnému mnohem spravedlivější.
Washington patří mezi pouhých devět amerických států, kde ani v dnešní době stále žádná daň z příjmu není. Snah o její zavedení přitom bylo v historii hned několik. Poprvé se tak stalo v roce 1933, kdy ale zákonodárci neuspěli u Nejvyššího soudu, který daňové opatření smetl ze stolu. Stejně v dalších letech skončilo i dalších deset pokusů.
Snaha o pomoc těm nejchudším
Demokraté argumentují ve prospěch nové daně také tím, že stát Washington je příjmově dlouhodobě závislý na daních za spotřeby, což považují za chybné. To totiž v praxi negativně dopadá hlavně na nízkopříjmové domácnosti, které oproti těm bohatším vynakládají větší část příjmů právě na spotřebu.
Někteří ale daňovou změnu kritizují. Stát Washington si totiž proti jiným vybudoval díky svému dlouhodobému daňovému modelu silnou konkurenční výhodu, o kterou by však už brzy mohl přijít. Přitom právě ve Washingtonu v minulosti vyrostly velmi známé firmy, a to včetně Microsoftu, Starbucks nebo Amazonu. „Ačkoliv rozumím, že někteří toto opatření prosazují, Washington přichází o výhodu, která se zde budovala léta,“ varuje daňový expert Robert Mahon.
Demokraté ve Washingtonu však už se zavedením daně z příjmu pro nejbohatší počítají. Vyplývá to i z prosincového návrhu rozpočtu státu pro rok 2026, který představil guvernér Bob Ferguson. V něm totiž očekává výnos z nové daně z příjmu figuruje.
Většina obyvatel opatření podporuje
Debata o zavedení nové daně probíhá ve Washingtonu v náročné době. Ekonomika státu totiž doplácí na ochlazení amerického technologického sektoru. Gigant Amazon právě ve Washingtonu zrušil během poslední roku téměř 5 tisíc pracovních míst.
Škrty oznámily i další firmy, a to včetně Microsoftu, Mety nebo společnosti Salesforce. Jsou ale i podniky, které ve Washingtonu ohlásily snahy o expanzi. Mezi ně patří hlavně Uber nebo OpenAI. V porovnání s firmami, kterým se nyní tolik nedaří, jich však tolik není.
Daň z příjmu pro velmi bohaté ve státě Washington se dá obecně srovnat s podobnými kroky v Kalifornii, liší se jen v rozsahu a cílení. Pokud v Kalifornii projde zákon Billionaire Tax Act, miliardáři, kteří jsou rezidenty Kalifornie, by museli zaplatit 5 procent z celkového majetku nad 1 miliardu dolarů (22 miliard Kč).
Obě koncepce sdílejí společný princip: zavést progresivní daň pro nejbohatší jako zdroj financování veřejných potřeb, pouze provedení je jiné.
Průzkumy z poslední doby ukazují, že celkem 61 procent obyvatel státu Washington zavedení daně z příjmu pro nejbohatší podporuje. I přesto se ale očekává, že pokud opatření skutečně projde, s největší pravděpodobností jej budou řešit tamní soudy. Ve srovnání s minulými lety je však nynější složení Nejvyššího soudu státu Washington mnohem liberálnější. To dává demokratům naději, že letitý daňový model státu Washington se opravdu změní, uzavírá Bloomberg.