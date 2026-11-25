Podle nejmenovaného představitele USTR by si nicméně administrativa ponechala možnost sazbu zvýšit až na 20 procent. Nové opatření má být náhradou rozsáhlých cel, která prezident Donald Trump zavedl loni, než je americký nejvyšší soud letos v únoru zrušil. Od července platí nová cla s jiným odůvodněním, na EU se od té doby vztahuje dočasná globální sazba deset procent.
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„Podle společného prohlášení (podepsaného EU a USA) se na zboží z EU vztahuje paušální strop ve výši 15 procent. Očekáváme, že jakékoli opatření vyplývající z tohoto šetření bude tento strop plně respektovat, a to i v případě, že bude kombinováno se stávajícími cly,“ řekl mluvčí Evropské komise.
Dále uvedl, že EK lituje nedostatečné společné akce v oblasti globální nadbytečné výrobní kapacity, a dodal, že Brusel důrazně odmítá tvrzení, že EU je zdrojem strukturální nadbytečné výrobní kapacity.
Spojené státy v novém odůvodnění své partnery obviňují z toho, že poškozují americké společnosti podporou vlastní domácí průmyslové výroby. To podle Washingtonu umožňuje tamním firmám zaplavovat světové trhy levnějším zbožím a podkopávat pozici amerických výrobců. Návrh bude předmětem lhůty pro podání připomínek a než vstoupí v platnost, musí se konat veřejné slyšení. Podle představitele USTR to může zavedení cel odložit až na leden.
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Kromě EU a Číny se návrh týká Bangladéše, Kambodže, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje, Malajsie, Singapuru, Švýcarska, Tchaj-wanu, Thajska a Vietnamu. Zatím jsou z nových cel vyňaty Mexiko a Norsko.
Nejvyšší sazba, a to 20 procent, by dopadla na Čínu, kterou Spojené státy viní z největšího přetlaku kapacit v odvětvích od výroby oceli přes elektromobily až po solární panely. Cla by se u Číny přičítala k přibližně 25procentním clům z Trumpova prvního funkčního období. Nedotknou se ale čínského dovozu za zhruba 30 miliard dolarů, u něhož Washington zvažuje snížení cel. Sazba zároveň nepřekročí 20procentní strop, který platí od loňského obchodního příměří s Pekingem, které vyprší 10. ledna 2027.
Pro ostatní partnery mají platit limity sjednané v obchodních dohodách. Strop 15 procent platí pro EU, Japonsko, Jižní Koreu a Tchaj-wan, strop 19 procent pak pro Malajsii. Nová cla se nebudou sčítat se cly deset procent či 12,5 procenta, jež administrativa v červenci uvalila na 60 obchodních partnerů kvůli údajně laxnímu vymáhání zákazů nucené práce. Konkrétní sazby mají být zveřejněny ve Federálním registru.
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Peking obvinění z nadbytečných kapacit odmítl. „Takzvaný přetlak kapacit je falešný problém a Čína se proti jeho zneužívání jako záminky k politické manipulaci staví,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Odvetou však nepohrozil. Americký představitel uvedl, že Washington s Pekingem usilují o stabilitu, nedávné Trumpovo setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem označil za skvělé.
Zprávy o nových clech ve středu nepříznivě působily na akciové trhy. Index MSCI zahrnující akcie z celého světa oslabil o 0,5 procenta. Trump se k novým clům zavázal i přes prohru republikánů ve volbách do Kongresu. Podle průzkumu Reuters/Ipsos po volbách ze začátku tohoto měsíce by 62 procent Američanů podpořilo úsilí o zrušení cel.