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Čekáme zprávy o nových dodávkách. USA tlačí Evropu k uvolnění nafty z rezerv

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  10:12
Ministr energetiky USA Chris Wright hovoří před novináři, v popředí je...

Ministr energetiky USA Chris Wright hovoří před novináři, v popředí je prezident Spojených států Donald Trump. Setkání se konalo u příležitosti podpisu nařízení povolujícího výstavbu přístupové cesty do těžební oblasti Ambler na Aljašce. (6. října 2025) | foto: Reuters

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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. Washington podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters žádá, aby celá Evropská unie v příštích šesti měsících uvolnila 120 milionů barelů nafty.

Mluvčí Evropské komise se podle agentury Reuters odmítl k informacím o americkém tlaku na Německo a Francii přímo vyjádřit. Uvedl nicméně, že komise vede s Trumpovou administrativou rozhovory na vysoké úrovni ohledně aktuální situace na ropném trhu.

Upozornil, že svět se nyní nachází v energetické krizi, která má důsledky nejenom na Evropskou unii, ale i na všechny ostatní země. Nejmenovaný unijní činitel pak agentuře Reuters sdělil, že Evropská komise, Německo, Francie, Itálie, Irsko a Británie jednají o možném uvolnění nafty z rezerv.

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Bílý dům tvrdí, že některé evropské země nesplnily svůj závazek ohledně použití nouzových zásob ropy a ropných produktů k řešení výpadků v dodávkách, které způsobil konflikt na Blízkém východě.

Spojené státy se v této záležitosti stavějí kriticky zejména k Německu a Francii. Se svými výhradami se obrátily na Mezinárodní agenturu pro energii (IEA), která koordinuje uvolňování nouzových zásob členských zemí, uvedly už dříve zdroje Reuters.

Pod tlakem USA

Washington v březnu souhlasil, že ze strategických rezerv uvolní 172 milionů barelů ropy. Tento závazek byl součástí dohody zhruba 30 členských zemí IEA o uvolnění celkem 400 milionů barelů z rezerv po celém světě. Členské země Evropské unie souhlasily, že se na tomto kroku budou podílet 20 procenty.

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O uvolnění nouzových zásob nafty jedná pod nátlakem Spojených států také Velká Británie. Napsal to britský list The Guardian s tím, že britští ministři ve čtvrtek telefonicky jednali se svými protějšky z Evropské komise, Německa, Francie, Itálie a Irska, aby projednali, zda čerpat rezervy a pomohly tak zmírnit prudký růst globální cen energie.

Podle listu se měl telefonické konference zúčastnit přímo britský ministr pro místní energetiku Martin McCluckey. Ministr financí John Healey na začátku tohoto týdne připustil, že ceny nafty jsou ve Velké Británii „extrémní“ a uvedl, že vláda bude s USA jednat s cílem zabránit zavedení zákazu.

Politický problém pro Trumpa

Americký ministr energetiky Chris Wright v úterý evropské země kritizoval za neplnění závazku. Prohlásil, že zatímco Spojené státy a Japonsko své závazky plní, některé evropské země podle něj uvolnily pouze zlomek dohodnutého objemu ropy a ropných produktů. Ve středu pak uvedl, že americká administrativa očekává v brzké době od Evropy zprávy o nových dodávkách nafty.

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Růst cen nafty se stal politickým problémem pro prezidenta Trumpa a jeho Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu v Kongresu. Trumpova administrativa nyní zvažuje řadu různých opatření, jak ceny snížit. „Je v nejlepším zájmu Evropy, aby se Spojenými státy spolupracovala,“ uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters.

Závislost Evropy na dodávkách paliv ze Spojených států se v poslední době výrazně zvýšila. Je to důsledek zákazu dovozu paliv z Ruska v reakci na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu a výpadku dodávek z Blízkého východu souvisejícího s válkou s Íránem. Ta ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.

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