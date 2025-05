Jdu do důchodu, oznámil miliardář Buffett překvapeným akcionářům. Je mu 94 let

Už letos v únoru legendární investor oznámil, že letošní květnové setkání akcionářů, na které se obvykle sjíždějí desetitisíce lidí, bude kratší. To podle agentury AP mohlo být dáno právě jeho věkem. Muž, který v čele firmy stojí 60 let, poslední dobou používá při chůzi hůl.

Buffett také akcionářům řekl, že obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšila riziko globální nestability tím, že rozzlobila zbytek světa. „Měli bychom se snažit obchodovat se zbytkem světa. Měli bychom dělat to, co umíme nejlépe, a oni by měli dělat to, co umí nejlépe,“ řekl.

Buffett je občas přezdíván „věštec z Omahy“, neboť dokáže dobře vyhodnocovat dostupné informace i náznaky o budoucím výkonu firem a ekonomice.

Loni v létě Berkshire Hathaway snížila podíl ve společnosti Apple na polovinu. Agentura Reuters to interpretovala tak, že se Buffett mohl obávat o vývoj americké ekonomiky nebo příliš vysokého ocenění akcií. Akcie Applu potom začaly prudce klesat letos v dubnu po oznámení rozsáhlých cel Trumpovou administrativou.

V loňském roce Buffettova společnost zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (přes jeden bilion Kč). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní.

Berkshire Hathaway, původně textilku v Nebrasce, Buffett ovládl v roce 1965. Postupně její aktivity rozšiřoval do dalších segmentů. V současnosti má investiční konglomerát podíly ve zhruba 90 podnicích nejrůznějších oborů.

Vlastní významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholického nápoje Coca-Cola, který Buffett miluje.