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Warren Buffett končí ve firmě, ze které vytvořil giganta. Odchází po 56 letech

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  14:03
Warren Buffett během rozhovoru pro Fox Business Network (7. května 2018)

Warren Buffett během rozhovoru pro Fox Business Network (7. května 2018) | foto: AP

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Setkání akcionářů Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway. (3. května 2025)
Setkání akcionářů Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway. (3. května 2025)
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Americký investor a filantrop Warren Buffett odstupuje z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway, v této roli byl od roku 1970. Firma svého dlouholetého šéfa zároveň jmenovala čestným předsedou. Americký finanční konglomerát o tom informoval v tiskové zprávě.

Šestadevadesátiletý Buffett už loni opustil funkci generálního ředitele a předal vedení svému spolupracovníkovi Gregu Abelovi. Předsedou správní rady firma jmenovala Buffettova syna Howarda. „Čas vždycky zvítězí. Ke mně však byl velkorysý,“ napsal Buffett v dopise akcionářům.

„Pan Buffett ve funkci čestného předsedy zůstane členem správní rady a bude nadále poskytovat svůj cenný úsudek a pohled na věc,“ uvedla firma.

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Firmu Berkshire Hathaway, která zpočátku působila v textilním odvětví a potýkala se s problémy, Buffett proměnil v investičního giganta s hodnotou přesahující bilion dolarů (21,2 bilionu Kč). Díky své dlouhodobé strategii a zaměření na nákup kvalitních podniků za rozumné ceny dosahoval Buffett stabilních výnosů, které překonávaly výkonnost širšího trhu, čímž si vybudoval pověst důvěryhodného správce kapitálu.

Berkshire Hathaway má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska. Buffettovi se za jeho dlouhodobě úspěšné investování často přezdívá Věštec z Omahy. Dokázal totiž dobře vyhodnocovat informace i náznaky budoucího výkonu firem i ekonomiky.

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