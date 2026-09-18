Šestadevadesátiletý Buffett už loni opustil funkci generálního ředitele a předal vedení svému spolupracovníkovi Gregu Abelovi. Předsedou správní rady firma jmenovala Buffettova syna Howarda. „Čas vždycky zvítězí. Ke mně však byl velkorysý,“ napsal Buffett v dopise akcionářům.
„Pan Buffett ve funkci čestného předsedy zůstane členem správní rady a bude nadále poskytovat svůj cenný úsudek a pohled na věc,“ uvedla firma.
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Firmu Berkshire Hathaway, která zpočátku působila v textilním odvětví a potýkala se s problémy, Buffett proměnil v investičního giganta s hodnotou přesahující bilion dolarů (21,2 bilionu Kč). Díky své dlouhodobé strategii a zaměření na nákup kvalitních podniků za rozumné ceny dosahoval Buffett stabilních výnosů, které překonávaly výkonnost širšího trhu, čímž si vybudoval pověst důvěryhodného správce kapitálu.
Berkshire Hathaway má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska. Buffettovi se za jeho dlouhodobě úspěšné investování často přezdívá Věštec z Omahy. Dokázal totiž dobře vyhodnocovat informace i náznaky budoucího výkonu firem i ekonomiky.