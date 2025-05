„Warren Buffett zosobňuje vše dobré, co americký kapitalismus i Amerika samotná představuje. Investice s integritou, optimismem a selským rozumem,“ ocenil Buffettův přínos kupříkladu Jamie Dimon, šéf společnosti JP Morgan. Dodal, že on sám se od „Věštce z Omahy“ hodně naučil a považuje jej za svého dobrého přítele, píše portál The Guardian.

K Dimonovi se přidali další. Šéf technologického podniku Apple Tim Cook uvedl, že nikdo nikdy nebyl takový jako Buffett. Dokázal totiž podle něj inspirovat řadu lidí po celém světě svou obrovskou moudrostí. „Možnost Warrena poznat je jednou z největších výsad v mém životě,“ upřesnil Cook.

Z upadající textilky gigant

Warren Buffett vedl společnost Berkshire Hathaway již od roku 1965, kdy to byla upadající textilní firma. Povedlo se mu však vybudovat giganta s tržní hodnotou přes bilion amerických dolarů, který momentálně zahrnuje stovky společností napříč nejrůznějšími obory.

Buffett během své kariéry spolupracoval zejména s Charliem Mungerem, který zemřel v roce 2023. Spolu se jim povedlo připravit fungující investiční styl založený na dlouhodobém zhodnocování a konzervativním přístupu.

„Jeho největší odkaz? Naučil investory, že i pomalejší cesta může vést k bohatství,“ uvedl pro agenturu Reuters analytik Sameer Naik. „Jeho strategie kup a drž je naprosto odlišná od toho, jakým směrem se většina trhu ubírá,“ potvrdila také investorka Pamela Taylorová.

O uplynulém víkendu Buffett v americké Nebrasce oznámil, že vedení společnosti Berkshire Hathaway po něm převezme Greg Abel, dvaašedesátiletý rodák z kanadské Alberty. O něm se jako o nástupci Warrena Buffeta hovoří již od roku 2001. Ve firmě má dlouhodobě na starosti řízení širokého portfolia firem z oblasti maloobchodu, chemie, nemovitostí i energetiky.

„Myslím, že nastal čas, aby se Greg na konci letošního roku stal generálním ředitelem společnosti. Osobně neplánuji prodat ani jednu akcii. Naopak. Ponechám si je, protože věřím, že pod jeho vedením bude firma prosperovat ještě více než pod mým,“ zaznělo ze strany Buffetta o uplynulém víkendu.

Buffettův odkaz nezmizí

V této souvislosti odborníci spekulují, jakým směrem se společnost Berkshire Hathaway bude pod vedením nového šéfa ubírat. Zároveň někteří říkají, že Buffetovy charisma a vize budou jen stěží nahraditelné. „Na Berkshire se vždy pohlíželo skrze jeho osobnost. Otázkou je, zda bude firma i bez něj vnímána stejně,“ má obavy Mark Malek, investiční ředitel společnosti Siebert.NXT.

Zaznívá ale spíše názor, že Buffetův odkaz ve firmě zůstane, a to zejména jeho filozofie a trpělivost. Analytici každopádně připouštějí, že Abel bude pravděpodobně více zasahovat do výkonu jednotlivých firem než jeho předchůdce. Zejména v případě, že některé části impéria začnou ztrácet svou konkurenceschopnost, uzavírá agentura Reuters.