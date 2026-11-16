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Buffett daroval nadacím, které vedou jeho děti, akcie za více než 120 miliard korun

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  19:26
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Warren Buffett, šéf společnosti Berkshire Hathaway, na archivním snímku z...

Warren Buffett, šéf společnosti Berkshire Hathaway, na archivním snímku z května 2018 | foto: Reuters

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Americký miliardář a investor Warren Buffett věnoval další akcie společnosti Berkshire Hathaway na charitu. Čtyři nadace, které vedou jeho děti, získají akcie za téměř 5,5 miliardy USD (122 miliard Kč). Dar je součástí Buffettova slibu, že se postupně vzdá téměř veškerého svého majetku.

Oznámil to Buffett ve svém pravidelném poselství ke Dni díkůvzdání adresovaném akcionářům, kde rovněž vyjádřil důvěru v Berkshire Hathaway, konglomerát, který budoval více než 60 let.

Buffett již charitativním organizacím, které vedou jeho děti, věnoval akcie Berkshire za víc než 29 miliard USD. Po nejnovějším daru 96letému Buffettovi stále zůstává zhruba 13 procent akcií Berkshire. Zopakoval také, že všechny akcie Berkshire Hathaway, které vlastní, budou nakonec darovány čtyřem nadacím a jeho cílem je každoročně zvyšovat objem poskytovaných peněz.

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Buffett rovněž od roku 2006 daroval akcie Berkshire za více než 47 miliard USD nadaci Gatesových. Po loňském odhalení vazeb Billa Gatese na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina s tím přestal.

Akcie Berkshire Hathaway v poslední době prudce rostou. Od počátku čtvrtého čtvrtletí stouply o více než 19 procent a minulý týden zaznamenaly čtyři dny po sobě rekordní závěr. To je v kontrastu s poklesem indexu S&P 500, který v tomto čtvrtletí ztratil 1,2 procenta. Akcie Berkshire Hathaway jsou vnímány jako bezpečný přístav pro investice.

Před nejnovějším darem časopis Forbes odhadl jmění Buffetta na 168,4 miliardy USD. Mezi nejbohatšími lidmi světa tak Buffettovi patřilo sedmé místo.

Na závěr svého poselství Buffett napsal: „Na letošní Den díkůvzdání poděkujte jednomu z nezištných lidí ve vašem životě. Ještě lépe, staňte se dobrodincem pro někoho jiného.“

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Buffett už na konci loňského roku opustil funkci generálního ředitele a letos v září odstoupil z funkce předsedy správní rady společnosti Berkshire Hathaway. Od letošního 1. ledna je generálním ředitelem Buffettův dlouholetý spolupracovník Greg Abel. Novým předsedou správní rady se stal Buffettův syn Howard. Buffettovi se za jeho dlouhodobě úspěšné investování často přezdívá Věštec z Omahy. Dokázal totiž dobře vyhodnocovat informace i náznaky budoucího vývoje firem i ekonomiky.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě.

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