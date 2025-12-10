Skupina Paramount nabídla za odkup Warner Bros 30 dolarů za jednu akcii. V případě převzetí celé společnosti jde o 108,4 miliardy amerických dolarů, což je asi 2,3 bilionů korun. Cenová nabídka Netflixu dosahuje „pouze“ 72 miliard dolarů, tedy asi na 1,5 bilionu korun, což je 27,75 dolarů za jednu akcii, píše Bloomberg.
Cenová nabídka Paramountu se od Netflixu odlišuje v tom, že zahrnuje také televizní stanice, a proto je vyšší. I přesto je podle Paramountu pro Warner Bros výhodnější. Nový zájemce poukazuje také na potenciálně dlouhý proces schvalování regulačními orgány s nejistým výsledkem.
Warner Bros hrozí smluvní pokuta
Skupina Warner Bros již několik nabídek ze strany Paramountu odmítla, a to ještě dlouho před tím, než se finálně dohodla s Netflixem. Podle agentury Bloomberg Warner Bros zároveň momentálně nemá v úmyslu ustupovat od dohody s Netflixem. Mimo jiné i kvůli smluvní pokutě, která může dosáhnout až na 2,8 miliardy dolarů (asi 62 miliard korun).
Paramount ale může na Warner Bros vyvinout tlak. Až do 8. ledna totiž může pokračovat v odkupu akcií Warner Bros přímo od investorů. Mediální konglomerát se zároveň může bránit soudně, již několikrát předloženou cenovou nabídku ještě navýšit a případně prodloužit i její platnost.
„Cena může vyskočit ještě o pět až deset miliard dolarů. Paramount ale musí myslet na to, že přicházet znovu s již odmítnutou nabídkou pravděpodobně nebude stačit,“ uvedl analytik Kevin Mayer.
Do hry pravděpodobně ještě vstoupí hedgeové fondy a institucionální investoři, kteří nyní nabídky analyzují. V podobných případech ale zásadní rozhodnutí z jejich strany přichází jen několik dnů před vypršením platnosti oficiální nabídky.
Spor o ocenění kabelových televizních stanic
Spor mezi Paramountem a Warner Bros se týká především ocenění kabelových televizních stanic. Warner Bros totiž chce, aby se tyto kanály ještě před prodejem Netflixu vyčlenily do samotných firem. Rozdíl mezi oběma skupinami spočívá i v ocenění těchto stanic. Podle Warner Bros jde minimálně o 3 dolary za akcii. Paramount to ale vidí jinak a hovoří pouze o jednom dolaru.
Jasněji bude na počátku ledna, kdy se na burze začne obchodovat společnost Versant Media Group. Ta vznikla vyčleněním kabelových stanic ze skupiny Comcast a provozuje kanály jako CNBC či MS Now. Jde o kanály, které jsou srovnatelné se CNN, TNT či Discovery, jež patří pod Warner Bros.
Je také otázka, jak do procesu zasáhne americký prezident Donald Trump, který má dlouhodobě vřelé vztahy s šéfem Netflixu. I přesto se ale nechal slyšet, že spojení Netflixu a Warner Bros může být pohledu podílu na trhu problém. Zároveň ale dodal, že na celý proces chce osobně dohlížet, uzavírá Bloomberg.